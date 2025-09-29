https://ria.ru/20250929/obse-2045185930.html

В ОБСЕ заявили об иностранном вмешательстве в выборы в Молдавии

КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Выборы в Молдавии сопровождались "серьезными случаями" иностранного вмешательства, кибератак, дезинформации, заявила в понедельник руководитель миссии наблюдателей ОБСЕ Паула Кардосо, при этом не приведя подробностей. "Процесс (избирательный - ред.) был омрачен случаями иностранного вмешательства, незаконным финансированием, кибератаками и дезинформацией", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам выборов, не указав, о вмешательстве из какой страны она ведет речь. В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.

