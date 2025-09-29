Рейтинг@Mail.ru
В ОБСЕ засомневались в беспристрастности ЦИК Молдавии
15:21 29.09.2025 (обновлено: 15:32 29.09.2025)
В ОБСЕ засомневались в беспристрастности ЦИК Молдавии
В ОБСЕ засомневались в беспристрастности ЦИК Молдавии
КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Часть решений ЦИК Молдавии применительно к парламентским выборам, в том числе насчет дисквалификации партий, вызывают вопросы о ее беспристрастности, заявила глава миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах Паула Кардозу.За два дня до выборов из списков исключили партию "Сердце Молдовы", входящую в оппозиционный патриотический блок. В день выборов, за полтора часа до закрытия участков в стране ЦИК отменил регистрацию партии "Великая Молдова", все голоса, отданные за эту партию, были аннулированы."Некоторые решения по спорным вопросам, принятые центральной избирательной комиссией по партийному признаку, вызвали сомнения в ее беспристрастности. Решение о дисквалификации двух партий за два дня до выборов в связи с заявлениями о "незаконном финансировании" ограничили их возможность эффективного исправления ситуации", - сказала она на пресс-конференции по итогам работы наблюдателей.В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Часть решений ЦИК Молдавии применительно к парламентским выборам, в том числе насчет дисквалификации партий, вызывают вопросы о ее беспристрастности, заявила глава миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах Паула Кардозу.
За два дня до выборов из списков исключили партию "Сердце Молдовы", входящую в оппозиционный патриотический блок. В день выборов, за полтора часа до закрытия участков в стране ЦИК отменил регистрацию партии "Великая Молдова", все голоса, отданные за эту партию, были аннулированы.
"Некоторые решения по спорным вопросам, принятые центральной избирательной комиссией по партийному признаку, вызвали сомнения в ее беспристрастности. Решение о дисквалификации двух партий за два дня до выборов в связи с заявлениями о "незаконном финансировании" ограничили их возможность эффективного исправления ситуации", - сказала она на пресс-конференции по итогам работы наблюдателей.
В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
