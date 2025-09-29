Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о падении неопознанного мохнатого объекта на ферму
23:36 29.09.2025
СМИ сообщили о падении неопознанного мохнатого объекта на ферму
СМИ сообщили о падении неопознанного мохнатого объекта на ферму - РИА Новости, 29.09.2025
СМИ сообщили о падении неопознанного мохнатого объекта на ферму
Неопознанный цилиндрический объект упал на ферму в городе Пуэрто-Тироль в Аргентине, сообщил Mirror. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T23:36:00+03:00
2025-09-29T23:40:00+03:00
в мире
аргентина
мазовецкое воеводство
польша
spacex
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Неопознанный цилиндрический объект упал на ферму в городе Пуэрто-Тироль в Аргентине, сообщил Mirror."Большой цилиндр из углеродного волокна длиной около 1,7 метра и диаметром 1,2 метра был найден на земле в аргентинском Пуэрто-Тироле. На одном конце загадочного цилиндра имелась система клапанов, а на другом — отверстие диаметром 40 см. Но самое удивительное было то, что объект был покрыт странными черными волокнами, похожими на волосы", — говорится в материале.На место прибыли полиция, пожарные и взрывотехники, которые не нашли никаких угроз. Несмотря на это, мохнатый объект оцепили в целях безопасности."Есть вероятность, что это на самом деле космический мусор, возможно, оставшийся от недавней миссии SpaceX", — считает издание.В августе в районе населенного пункта Осины Мазовецкого воеводства Польши упал и взорвался неизвестный объект. По сообщению местной полиции, на месте падения были обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. Никто не пострадал, но в некоторых домах были выбиты стекла.
аргентина
мазовецкое воеводство
польша
в мире, аргентина, мазовецкое воеводство, польша, spacex
В мире, Аргентина, Мазовецкое воеводство, Польша, SpaceX
СМИ сообщили о падении неопознанного мохнатого объекта на ферму

Mirror: в Аргентине неопознанный мохнатый объект упал на ферму

© ФотоНеизвестный волосатый объект упал с неба на ферму в Аргентине
Неизвестный волосатый объект упал с неба на ферму в Аргентине - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото
Неизвестный волосатый объект упал с неба на ферму в Аргентине
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Неопознанный цилиндрический объект упал на ферму в городе Пуэрто-Тироль в Аргентине, сообщил Mirror.
"Большой цилиндр из углеродного волокна длиной около 1,7 метра и диаметром 1,2 метра был найден на земле в аргентинском Пуэрто-Тироле. На одном конце загадочного цилиндра имелась система клапанов, а на другом — отверстие диаметром 40 см. Но самое удивительное было то, что объект был покрыт странными черными волокнами, похожими на волосы", — говорится в материале.
© ФотоНеизвестный волосатый объект упал с неба на ферму в Аргентине
Неизвестный волосатый объект упал с неба на ферму в Аргентине - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото
Неизвестный волосатый объект упал с неба на ферму в Аргентине
На место прибыли полиция, пожарные и взрывотехники, которые не нашли никаких угроз. Несмотря на это, мохнатый объект оцепили в целях безопасности.
"Есть вероятность, что это на самом деле космический мусор, возможно, оставшийся от недавней миссии SpaceX", — считает издание.
В августе в районе населенного пункта Осины Мазовецкого воеводства Польши упал и взорвался неизвестный объект. По сообщению местной полиции, на месте падения были обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. Никто не пострадал, но в некоторых домах были выбиты стекла.
В Польше упал и взорвался неизвестный объект
