СМИ сообщили о падении неопознанного мохнатого объекта на ферму

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Неопознанный цилиндрический объект упал на ферму в городе Пуэрто-Тироль в Аргентине, сообщил Mirror."Большой цилиндр из углеродного волокна длиной около 1,7 метра и диаметром 1,2 метра был найден на земле в аргентинском Пуэрто-Тироле. На одном конце загадочного цилиндра имелась система клапанов, а на другом — отверстие диаметром 40 см. Но самое удивительное было то, что объект был покрыт странными черными волокнами, похожими на волосы", — говорится в материале.На место прибыли полиция, пожарные и взрывотехники, которые не нашли никаких угроз. Несмотря на это, мохнатый объект оцепили в целях безопасности."Есть вероятность, что это на самом деле космический мусор, возможно, оставшийся от недавней миссии SpaceX", — считает издание.В августе в районе населенного пункта Осины Мазовецкого воеводства Польши упал и взорвался неизвестный объект. По сообщению местной полиции, на месте падения были обнаружены сгоревшие металлические и пластиковые обломки. Никто не пострадал, но в некоторых домах были выбиты стекла.

в мире, аргентина, мазовецкое воеводство, польша, spacex