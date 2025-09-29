СМИ: в Норвегии закрыли аэропорт из-за замеченных в небе БПЛА
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Аэропорт города Бардуфосс на севере Норвегии был закрыт на прием и посадку рейсов из-за замеченных в его районе БПЛА, один рейс был перенаправлен, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на представителя пресс-службы авиакомпании Norwegian Эйвинна Хаммера Мюре.
По словам Мюре, самолету, направлявшемуся из Осло в Бардуфосс, пришлось развернуться из-за замеченных БПЛА.
"Им (авиакомпании - ред.) сообщили, что в связи с этим аэропорт был закрыт", - говорится в материале NRK.
Представитель государственного оператора аэропортов Норвегии Avinor Каролине Педерсен в комментарии телерадиокомпании также подтвердила, что в бесполетной зоне у воздушной гавани видели объекты, которые, возможно, были дронами.
Кроме того, по словам Педерсен, ранее в воскресенье похожий инцидент произошел в аэропорту города Брённёйсунн.
"В бесполетной зоне у аэропорта Брённёйсунна были замечены дроны. Один рейс перенаправлен в другой аэропорт", - заявила она NRK.
В субботу NRK сообщала, что в небе Норвегии у авиабазы в Эрланде обнаружен беспилотник. Ранее норвежский телеканал TV2 сообщал, что аэропорт Осло в ночь на 23 сентября приостановил работу на несколько часов из-за БПЛА, замеченных поблизости, однако полиция не могла ответить, были ли наблюдаемые светящиеся объекты беспилотниками или нет.
На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. В понедельник закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы сообщила РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. Позднее власти Дании сообщили о введении с понедельника временного запрета на запуск БПЛА гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября.
Министр обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября заявил, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.
Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.