Нотариус предупредила, за какой подарок придется заплатить налог

Нотариус предупредила, за какой подарок придется заплатить налог - РИА Новости, 29.09.2025

Нотариус предупредила, за какой подарок придется заплатить налог

Некоторые подарки облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Кому и за что придется заплатить, рассказала агентству "Прайм" нотариус Мария Корнилова.

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Некоторые подарки облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Кому и за что придется заплатить, рассказала агентству "Прайм" нотариус Мария Корнилова.По ее словам, все зависит от того, кто, кому и что дарит. Обычные подарки — деньги или вещи — налогом не облагаются. Поэтому друзья могут совершенно спокойно дарить вам на день рождения дорогой сервиз или сумму в конверте. Никакой налоговой обязанности у вас не возникнет."Но есть подарки, за которые платить налог необходимо. Это недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи, цифровые финансовые активы, а также цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права", — предупредила она.В этом случае налог рассчитывается, исходя из рыночной или кадастровой (в случае недвижимости) стоимости дара. К нему применяется стандартная ставка НДФЛ.Но есть исключение из правил: от налога освобождаются любые подарки от членов семьи и близких родственников. Их перечень есть в Семейном кодексе. При этом у таких родственников есть 50-процентная льгота на оформление сделки у нотариуса, что с января этого года является обязательным, заключила Корнилова.

