НАТО планирует в Болгарии строительство крупной военной базы, заявила посол
Посол Митрофанова: НАТО планирует в Болгарии строительство крупнейшей базы
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. НАТО планирует в Болгарии строительство крупнейшей в стране базы альянса по соглашению с Италией, а также закупки новых вооружений и другие инициативы, заявила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.
"Страны - члены объединения не скрывают своего намерения вести дальнейшую милитаризацию восточного фланга. В случае Болгарии в планах не только строительство крупнейшей в стране натовской базы по соглашению с Италией, но и закупки новых вооружений, создание "коридоров военной мобильности" для "облегчения передвижения войск" и другие инициативы", - подчеркнула Митрофанова, ее слова приводит газета "Известия".
Российская сторона учитывает в своем военном планировании расширение контингентов НАТО в странах вдоль "восточного фланга" альянса, оценивает связанные с этим угрозы и при необходимости принимает контрмеры, заявил в начале сентября в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Посол России рассказала о позиции Болгарии по Украине
2 августа, 10:00