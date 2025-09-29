Рейтинг@Mail.ru
НАТО планирует в Болгарии строительство крупной военной базы, заявила посол - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/nato-2045004953.html
НАТО планирует в Болгарии строительство крупной военной базы, заявила посол
НАТО планирует в Болгарии строительство крупной военной базы, заявила посол - РИА Новости, 29.09.2025
НАТО планирует в Болгарии строительство крупной военной базы, заявила посол
НАТО планирует в Болгарии строительство крупнейшей в стране базы альянса по соглашению с Италией, а также закупки новых вооружений и другие инициативы, заявила... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T02:44:00+03:00
2025-09-29T02:44:00+03:00
в мире
россия
болгария
италия
элеонора митрофанова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101584/77/1015847796_0:95:2400:1445_1920x0_80_0_0_cbea5b96ee752d5e8f8357d2f9ee1593.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. НАТО планирует в Болгарии строительство крупнейшей в стране базы альянса по соглашению с Италией, а также закупки новых вооружений и другие инициативы, заявила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова. "Страны - члены объединения не скрывают своего намерения вести дальнейшую милитаризацию восточного фланга. В случае Болгарии в планах не только строительство крупнейшей в стране натовской базы по соглашению с Италией, но и закупки новых вооружений, создание "коридоров военной мобильности" для "облегчения передвижения войск" и другие инициативы", - подчеркнула Митрофанова, ее слова приводит газета "Известия". Российская сторона учитывает в своем военном планировании расширение контингентов НАТО в странах вдоль "восточного фланга" альянса, оценивает связанные с этим угрозы и при необходимости принимает контрмеры, заявил в начале сентября в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250802/posol-2032963490.html
россия
болгария
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101584/77/1015847796_174:0:2227:1540_1920x0_80_0_0_ac052a16f36387a4a0adc9ab4f55af58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, болгария, италия, элеонора митрофанова, нато
В мире, Россия, Болгария, Италия, Элеонора Митрофанова, НАТО
НАТО планирует в Болгарии строительство крупной военной базы, заявила посол

Посол Митрофанова: НАТО планирует в Болгарии строительство крупнейшей базы

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. НАТО планирует в Болгарии строительство крупнейшей в стране базы альянса по соглашению с Италией, а также закупки новых вооружений и другие инициативы, заявила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.
"Страны - члены объединения не скрывают своего намерения вести дальнейшую милитаризацию восточного фланга. В случае Болгарии в планах не только строительство крупнейшей в стране натовской базы по соглашению с Италией, но и закупки новых вооружений, создание "коридоров военной мобильности" для "облегчения передвижения войск" и другие инициативы", - подчеркнула Митрофанова, ее слова приводит газета "Известия".
Российская сторона учитывает в своем военном планировании расширение контингентов НАТО в странах вдоль "восточного фланга" альянса, оценивает связанные с этим угрозы и при необходимости принимает контрмеры, заявил в начале сентября в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
София, Болгария - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Посол России рассказала о позиции Болгарии по Украине
2 августа, 10:00
 
В миреРоссияБолгарияИталияЭлеонора МитрофановаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала