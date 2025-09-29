https://ria.ru/20250929/nalog-2045186872.html

Минфин США продлил лицензию на оплату налогов в России

Минфин США продлил лицензию на оплату налогов в России

ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Министерство финансов США продлило до 9 января 2026 года действие генеральной лицензии, разрешающей американским гражданам и компаниям оплачивать налоги, сборы и получать лицензии и разрешения для продолжения деятельности в России, следует из документа, опубликованного Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Как уточняется в документе, речь идёт о действиях, которые в обычных условиях запрещены в рамках санкционного режима против Центробанка, минфина и ФНБ РФ, но необходимы для продолжения операций на российской территории. Новая лицензия с номером 13О заменяет предыдущую редакцию 13N, действовавшую с 8 июля 2025 года.

