Минфин США продлил лицензию на оплату налогов в России - РИА Новости, 29.09.2025
17:25 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/nalog-2045186872.html
Минфин США продлил лицензию на оплату налогов в России
Минфин США продлил лицензию на оплату налогов в России
россия
министерство финансов сша
в мире
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Министерство финансов США продлило до 9 января 2026 года действие генеральной лицензии, разрешающей американским гражданам и компаниям оплачивать налоги, сборы и получать лицензии и разрешения для продолжения деятельности в России, следует из документа, опубликованного Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Как уточняется в документе, речь идёт о действиях, которые в обычных условиях запрещены в рамках санкционного режима против Центробанка, минфина и ФНБ РФ, но необходимы для продолжения операций на российской территории. Новая лицензия с номером 13О заменяет предыдущую редакцию 13N, действовавшую с 8 июля 2025 года.
россия
россия, министерство финансов сша, в мире
Россия, Министерство финансов США, В мире
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Министерство финансов США продлило до 9 января 2026 года действие генеральной лицензии, разрешающей американским гражданам и компаниям оплачивать налоги, сборы и получать лицензии и разрешения для продолжения деятельности в России, следует из документа, опубликованного Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).
Как уточняется в документе, речь идёт о действиях, которые в обычных условиях запрещены в рамках санкционного режима против Центробанка, минфина и ФНБ РФ, но необходимы для продолжения операций на российской территории.
Новая лицензия с номером 13О заменяет предыдущую редакцию 13N, действовавшую с 8 июля 2025 года.
