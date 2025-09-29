Рейтинг@Mail.ru
17:43 29.09.2025
В ДНР заочно осудили итальянскую наемницу, воевавшую за ВСУ
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии общего режима наемницу из Италии Джулию Жасмин Шифф, воевавшую за ВСУ, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. &quot;Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летней гражданки Республики Италия Джулии Жасмин Шифф. Она осуждена по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил наемницу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима&quot;, - говорится в сообщении.В суде было установлено, что в марте 2022 года Шифф прибыла на Украину и вступила в состав Интернационального легиона сухопутных войск ВСУ. Пройдя военную подготовку, до ноября 2022 года Шифф принимала участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это наемница получила более 540 тысяч рублей. Шифф объявлена в международный розыск, в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии общего режима наемницу из Италии Джулию Жасмин Шифф, воевавшую за ВСУ, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летней гражданки Республики Италия Джулии Жасмин Шифф. Она осуждена по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил наемницу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В суде было установлено, что в марте 2022 года Шифф прибыла на Украину и вступила в состав Интернационального легиона сухопутных войск ВСУ. Пройдя военную подготовку, до ноября 2022 года Шифф принимала участие в боевых действиях против российских военнослужащих. За это наемница получила более 540 тысяч рублей.
Шифф объявлена в международный розыск, в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
В ДНР заочно осудили наемницу из США
23 июля, 10:22
 
