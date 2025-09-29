Посольство в Мьянме оказало помощь пострадавшей от мошенников россиянке
Посольство РФ в Мьянме готовит экстрадицию пострадавшей от мошенников россиянки
ДЖАКАРТА, 29 сен – РИА Новости. Посольство России в Республике Союз Мьянма оказало помощь пострадавшей от мошенников россиянке, в настоящее время производится оформление документов для ее экстрадиции с территории Мьянмы и возвращения на родину, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что россиянка попалась на уловку мошенников и не может покинуть территорию Мьянмы.
"Посольство России в Мьянме совместно с профильными органами Мьянмы предприняло необходимые шаги по установлению местонахождения российской гражданки и ее передачи в региональный полицейский миграционный центр. В настоящее время производится оформление документов для ее экстрадиции с территории Мьянмы и возвращения на родину. Мьянманские власти оказывают полное необходимое содействие в урегулировании проблемной ситуации, в которой оказалась гражданка Российской Федерации", - сообщили в посольстве.
В диппредставительстве добавили, что с 2024 года правительство Мьянмы во взаимодействии с властями соседнего Таиланда предпринимают активные действия по ликвидации центров онлайн-мошенничества, контролируемых организованными преступными группировками. В ходе совместных операций удалось освободить порядка 10 тысяч граждан иностранных государств, которые обманным путем были вовлечены в работу в центрах кибермошенничества.
"Призываем российских граждан с осторожностью относиться к информации в сети интернет относительно набора сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, бизнес-администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе на территории Таиланда. С высокой долей вероятности заказчиками подобной рекламы являются преступные синдикаты", - призвали в посольстве.
