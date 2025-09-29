Рейтинг@Mail.ru
29.09.2025
08:04 29.09.2025
В МТС рассказали о новой схеме мошенников
Российские мошенники придумали новую схему со взломом iCloud: они подстраивают собеседование и от лица работодателей просят жертву войти в учетную запись Apple
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские мошенники придумали новую схему со взломом iCloud: они подстраивают собеседование и от лица работодателей просят жертву войти в учетную запись Apple, а после меняют пароль от личного кабинета и шантажируют, предупредил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Злоумышленники подстраивают "официальное" собеседование. После короткой беседы работодатель просит войти в корпоративный iCloud, якобы чтобы протестировать приложение или дать доступ к внутренним инструментам. Для этого присылают логин и пароль и настойчиво просят выйти из личной учетной записи и авторизоваться в предоставленной", - сообщил он. Как только жертва выполняет эти действия, злоумышленники меняют пароль, блокируют выход из аккаунта и начинают шантажировать, добавляет эксперт. По его словам, в сообщениях они утверждают, что имеют полный контроль над смартфоном, знают адрес владельца и могут превратить устройство в "кирпич", если не будут выполнены их требования. Обычно требования аферистов - перевести деньги, причем после первой выплаты следуют новые и новые запросы, предупредил эксперт. "Отправлять деньги в такой ситуации бессмысленно - это лишь поощряет дальнейший шантаж", - уверен Бийчук. Эксперт рекомендует восстановить доступ через официальный сайт или службу поддержки Apple, при необходимости временно заблокировать банковские карты и сообщить о случившемся в полицию. При этом переписку, номера и скриншоты удалять нельзя - они пригодятся как доказательства. После восстановления контроля над устройством рекомендуется выполнить полный сброс и восстановить данные только из проверенной резервной копии, а все пароли сменить еще раз.
технологии, apple, мтс
Технологии, Apple, МТС
В МТС рассказали о новой схеме мошенников

МТС: мошенники подстраивают собеседования и взламывают iCloud

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские мошенники придумали новую схему со взломом iCloud: они подстраивают собеседование и от лица работодателей просят жертву войти в учетную запись Apple, а после меняют пароль от личного кабинета и шантажируют, предупредил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Злоумышленники подстраивают "официальное" собеседование. После короткой беседы работодатель просит войти в корпоративный iCloud, якобы чтобы протестировать приложение или дать доступ к внутренним инструментам. Для этого присылают логин и пароль и настойчиво просят выйти из личной учетной записи и авторизоваться в предоставленной", - сообщил он.
Как только жертва выполняет эти действия, злоумышленники меняют пароль, блокируют выход из аккаунта и начинают шантажировать, добавляет эксперт. По его словам, в сообщениях они утверждают, что имеют полный контроль над смартфоном, знают адрес владельца и могут превратить устройство в "кирпич", если не будут выполнены их требования.
Обычно требования аферистов - перевести деньги, причем после первой выплаты следуют новые и новые запросы, предупредил эксперт. "Отправлять деньги в такой ситуации бессмысленно - это лишь поощряет дальнейший шантаж", - уверен Бийчук.
Эксперт рекомендует восстановить доступ через официальный сайт или службу поддержки Apple, при необходимости временно заблокировать банковские карты и сообщить о случившемся в полицию.
При этом переписку, номера и скриншоты удалять нельзя - они пригодятся как доказательства. После восстановления контроля над устройством рекомендуется выполнить полный сброс и восстановить данные только из проверенной резервной копии, а все пароли сменить еще раз.
