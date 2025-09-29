https://ria.ru/20250929/mrot-2045095649.html

Правительство внесло проект о сумме МРОТ на 2026 год

Правительство внесло проект о сумме МРОТ на 2026 год - РИА Новости, 29.09.2025

Правительство внесло проект о сумме МРОТ на 2026 год

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о повышении МРОТ до 27 тысяч рублей. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T12:56:00+03:00

2025-09-29T12:56:00+03:00

2025-09-29T15:01:00+03:00

россия

госдума рф

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство финансов рф (минфин россии)

мрот

зарплата

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001562_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_a929640e950592e0e9b943450efd5af4.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Государственную думу законопроект о повышении МРОТ до 27 тысяч рублей."Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", — говорится в тексте проекта федерального закона.Как указывается в сопроводительных документах, соотношение с медианной зарплатой за прошлый год составит 48 процентов. По данным Росстата, в 2024 году она равнялась 56 443 рублю.Отмечается, что в случае принятия проекта увеличится зарплата около 4,6 миллионов сотрудников.Сегодня правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, Минфин предложил в нем несколько налоговых новшеств. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.

https://ria.ru/20250929/byudzhet-2045047256.html

https://ria.ru/20250929/minfin-2045050299.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство финансов рф (минфин россии), мрот, зарплата, экономика