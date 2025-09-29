https://ria.ru/20250929/mrot-2045095649.html
Правительство внесло проект о сумме МРОТ на 2026 год
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Государственную думу законопроект о повышении МРОТ до 27 тысяч рублей."Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля в месяц", — говорится в тексте проекта федерального закона.Как указывается в сопроводительных документах, соотношение с медианной зарплатой за прошлый год составит 48 процентов. По данным Росстата, в 2024 году она равнялась 56 443 рублю.Отмечается, что в случае принятия проекта увеличится зарплата около 4,6 миллионов сотрудников.Сегодня правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, Минфин предложил в нем несколько налоговых новшеств. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.
