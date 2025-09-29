https://ria.ru/20250929/mostransavto-2045144124.html

Более 2,5 миллиона медицинских осмотров провели в "Мострансавто"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более 2,5 миллиона медосмотров провели в "Мострансавто" с начала года с помощью автоматизированной системы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Для автоматизированной системы проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в филиалах компании установлено 160 специальных аппаратных комплексов. Процесс начинается с идентификации водителя. Благодаря высокой пропускной способности аппаратов, даже в пиковые утренние часы система обслуживает большой поток. Ежедневно осмотр проходят свыше 5,7 тысячи водителей, а вся процедура занимает менее трех минут. Далее система автоматически измеряет ключевые показатели здоровья: температуру, артериальное давление, пульс и проводит тест на алкоголь. Все данные передаются на компьютер инспектора, который на их основе принимает решение о допуске. При положительном результате водитель получает путевой лист с отметкой о прохождении осмотра. Если же выявлены отклонения, к работе он не допускается, и на смену выходит резервный водитель. Все результаты осмотра фиксируются в электронном журнале. Внедрение автоматизированной системы позволило значительно повысить точность диагностики и сократить время процедуры. Отмечается, что компания обслуживает более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят свыше 5 тысяч автобусов.

