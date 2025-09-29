https://ria.ru/20250929/mostransavto-2045144124.html
Более 2,5 миллиона медицинских осмотров провели в "Мострансавто"
Более 2,5 миллиона медицинских осмотров провели в "Мострансавто" - РИА Новости, 29.09.2025
Более 2,5 миллиона медицинских осмотров провели в "Мострансавто"
Более 2,5 миллиона медосмотров провели в "Мострансавто" с начала года с помощью автоматизированной системы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:59:00+03:00
2025-09-29T14:59:00+03:00
2025-09-29T14:59:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мострансавто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984396919_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_e1f94a380924a2ec1636fae1a828c9ad.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более 2,5 миллиона медосмотров провели в "Мострансавто" с начала года с помощью автоматизированной системы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Для автоматизированной системы проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в филиалах компании установлено 160 специальных аппаратных комплексов. Процесс начинается с идентификации водителя. Благодаря высокой пропускной способности аппаратов, даже в пиковые утренние часы система обслуживает большой поток. Ежедневно осмотр проходят свыше 5,7 тысячи водителей, а вся процедура занимает менее трех минут. Далее система автоматически измеряет ключевые показатели здоровья: температуру, артериальное давление, пульс и проводит тест на алкоголь. Все данные передаются на компьютер инспектора, который на их основе принимает решение о допуске. При положительном результате водитель получает путевой лист с отметкой о прохождении осмотра. Если же выявлены отклонения, к работе он не допускается, и на смену выходит резервный водитель. Все результаты осмотра фиксируются в электронном журнале. Внедрение автоматизированной системы позволило значительно повысить точность диагностики и сократить время процедуры. Отмечается, что компания обслуживает более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят свыше 5 тысяч автобусов.
https://ria.ru/20250929/podmoskove-2045129130.html
https://ria.ru/20250929/gripp-2045117754.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984396919_8:0:595:440_1920x0_80_0_0_114759a44000f609493f10663da90a8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
Более 2,5 миллиона медицинских осмотров провели в "Мострансавто"
Свыше 2,5 миллиона медосмотров провели в "Мострансавто" с начала 2025 года
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более 2,5 миллиона медосмотров провели в "Мострансавто" с начала года с помощью автоматизированной системы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Для автоматизированной системы проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в филиалах компании установлено 160 специальных аппаратных комплексов.
Процесс начинается с идентификации водителя. Благодаря высокой пропускной способности аппаратов, даже в пиковые утренние часы система обслуживает большой поток. Ежедневно осмотр проходят свыше 5,7 тысячи водителей, а вся процедура занимает менее трех минут.
Далее система автоматически измеряет ключевые показатели здоровья: температуру, артериальное давление, пульс и проводит тест на алкоголь. Все данные передаются на компьютер инспектора, который на их основе принимает решение о допуске.
При положительном результате водитель получает путевой лист с отметкой о прохождении осмотра. Если же выявлены отклонения, к работе он не допускается, и на смену выходит резервный водитель. Все результаты осмотра фиксируются в электронном журнале.
Внедрение автоматизированной системы позволило значительно повысить точность диагностики и сократить время процедуры. Отмечается, что компания обслуживает более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят свыше 5 тысяч автобусов.