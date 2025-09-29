Рейтинг@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 29.09.2025
08:47 29.09.2025
Движение по Крымскому мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через почти 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через почти 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 7.59 мск в понедельник. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в новом сообщении.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через почти 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 7.59 мск в понедельник.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в новом сообщении.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт
