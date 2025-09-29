https://ria.ru/20250929/most-2045027601.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через почти 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через почти 40 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 7.59 мск в понедельник. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в новом сообщении.
