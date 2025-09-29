Исполнитель теракта на Синявинской улице в Москве предстанет перед судом

https://ria.ru/20250929/moskva-2045233733.html

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Обвинительное заключение против исполнителя теракта на Синявинской улице в Москве, где произошел подрыв машины военного, утверждено, дело будет направлено в военный суд, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале. "Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего жителя Волгоградской области. Он обвиняется по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), пунктам "а, в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, ношение, перевозка, передача и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), части 3 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств)", - говорится в сообщении. Как отметили в прокуратуре, обвиняемый, действуя в составе организованной группы в марте 2024 года изъял из тайника, расположенного в Московской области, различные взрывчатые вещества, взрывные и радиотехнические устройства, которые хранил в тайниках на территории столичного региона. С апреля по май 2024 года обвиняемый и сообщники установили место жительства предполагаемой жертвы и следили за его машиной с целью подрыва и причинения смерти, но не реализовали план, так как мужчина не использовал автомобиль. Затем они выбрали другого человека и, установив его местоположение и автомобиль, провели разведку и скрытую видеосъемку. По указанию сообщника обвиняемый изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, которое размещено под дном автомобиля потерпевшего на улице Синявинская. Двадцать четвертого июля 2024 года устройство сработало, в результате чего пострадали мужчина и его жена, повреждены шесть автомобилей, в том числе и потерпевшего. Уточняется, что уголовное дело в отношении иных участников группы выделено в отдельное производство. "Уголовное дело будет направлено во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей", - добавили в прокуратуре. Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.

