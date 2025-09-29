В Москве прошла акция ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Москве активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты" провели акцию ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией у 13 посольств недружественных стран, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня, в преддверии Дня воссоединения Донбасса, Запорожья и Херсонщины с Российской Федерацией, "Молодая гвардия Единой России" и "Волонтерская рота" проводят акции у 13 посольств государств, которые передают летальное оружие Украине. Сейчас мы находимся в Москве, на площади Донецкой Народной Республики, напротив посольства Соединенных Штатов Америки. Сегодня мы здесь проговариваем те самые лозунги, которые звучали в 2022 году: "Русские своих не бросают!", "Донбасс России навсегда!", - сказал председатель МГЕР Антон Демидов.
На площади ДНР активисты выстроились с плакатами: "Донбасс с Россией навсегда!", "Выбор народа не отменить!", "Донбасс не сломить", затем развернули большой флаг республики, скандируя лозунги.
"Наша позиция в том, что Донбасс и Новороссия – это часть России, часть нашей страны и нашей истории. Мы рады, что они снова с нами. И до некоторых стран, которые некогда преклонились перед волей гегемонов и поддержали киевский режим идеологически и финансово, начинает доходить мысль, что это была политическая ошибка. Именно поэтому мы видим, что из Польши, например, начинают высылать украинских беженцев. В любом случае сегодня для всей нашей страны праздник, а те, кто пытается вставлять нам палки в колеса поймут, что правда на стороне России и победа будет за нами!", - сказал зампред МГЕР Александр Лебедев.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.