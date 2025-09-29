https://ria.ru/20250929/moskva-2045065798.html

В Москве прошли рейды против нелегальных мигрантов

В Москве прошли рейды против нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.09.2025

В Москве прошли рейды против нелегальных мигрантов

29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Столичные полицейские перекрыли канал нелегальной миграции, задержаны трое участников группировки, в ходе рейдов выявлено 19 иностранцев-нарушителей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа столицы задержали троих участников организованной группы", - написала Волк в Telegram-канале. Полицейские установили, что один из них выполнял функции курьера и передавал клиентам поддельные миграционные документы. Оперативники задержали его при проведении "проверочной закупки" в кафе на Ярославском шоссе. В ходе обыска в арендованной им квартире сотрудники полиции обнаружили нелегальную типографию. Там же находился соучастник фигуранта —иностранец, который изготавливал бланки. Изъята оргтехника для печати и ламинирования, а также более 50 фиктивных документов, в числе которых – водительские удостоверения, уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания и сертификаты. По словам Волк, в результате дальнейшей работы оперативники задержали третьего сообщника, который работал продавцом в одном из павильонов на рынке. В торговой точке мужчина хранил поддельные документы и передавал их курьерам для дальнейшей реализации. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу. Для установления всех звеньев криминальной цепочки полицейские при участии Росгвардии провели рейды в ряде хостелов. В отношении 19 иностранцев-нелегалов составлены протоколы об административных правонарушениях по части третьей статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации). "В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на документирование всех обстоятельств противоправной деятельности и задержание ее организатора", - заключила Волк.

