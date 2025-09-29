Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошли рейды против нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/moskva-2045065798.html
В Москве прошли рейды против нелегальных мигрантов
В Москве прошли рейды против нелегальных мигрантов - РИА Новости, 29.09.2025
В Москве прошли рейды против нелегальных мигрантов
Столичные полицейские перекрыли канал нелегальной миграции, задержаны трое участников группировки, в ходе рейдов выявлено 19 иностранцев-нарушителей, сообщила... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:28:00+03:00
2025-09-29T11:28:00+03:00
происшествия
россия
ярославское шоссе
ирина волк
московский уголовный розыск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_0:218:2500:1624_1920x0_80_0_0_6023d878dd2e6097a4fe5a74e3363c4b.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Столичные полицейские перекрыли канал нелегальной миграции, задержаны трое участников группировки, в ходе рейдов выявлено 19 иностранцев-нарушителей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа столицы задержали троих участников организованной группы", - написала Волк в Telegram-канале. Полицейские установили, что один из них выполнял функции курьера и передавал клиентам поддельные миграционные документы. Оперативники задержали его при проведении "проверочной закупки" в кафе на Ярославском шоссе. В ходе обыска в арендованной им квартире сотрудники полиции обнаружили нелегальную типографию. Там же находился соучастник фигуранта —иностранец, который изготавливал бланки. Изъята оргтехника для печати и ламинирования, а также более 50 фиктивных документов, в числе которых – водительские удостоверения, уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания и сертификаты. По словам Волк, в результате дальнейшей работы оперативники задержали третьего сообщника, который работал продавцом в одном из павильонов на рынке. В торговой точке мужчина хранил поддельные документы и передавал их курьерам для дальнейшей реализации. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу. Для установления всех звеньев криминальной цепочки полицейские при участии Росгвардии провели рейды в ряде хостелов. В отношении 19 иностранцев-нелегалов составлены протоколы об административных правонарушениях по части третьей статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации). "В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на документирование всех обстоятельств противоправной деятельности и задержание ее организатора", - заключила Волк.
https://ria.ru/20250913/rossija-2041596777.html
россия
ярославское шоссе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149772/23/1497722313_143:0:2500:1768_1920x0_80_0_0_455ef4ee81d22f754536aa342458c817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ярославское шоссе, ирина волк, московский уголовный розыск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Ярославское шоссе, Ирина Волк, Московский уголовный розыск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве прошли рейды против нелегальных мигрантов

В Москве перекрыли канал нелегальной миграции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Столичные полицейские перекрыли канал нелегальной миграции, задержаны трое участников группировки, в ходе рейдов выявлено 19 иностранцев-нарушителей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа столицы задержали троих участников организованной группы", - написала Волк в Telegram-канале.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Стало известно, когда мигрантам нельзя свободно въезжать в Россию
13 сентября, 06:18
Полицейские установили, что один из них выполнял функции курьера и передавал клиентам поддельные миграционные документы. Оперативники задержали его при проведении "проверочной закупки" в кафе на Ярославском шоссе.
В ходе обыска в арендованной им квартире сотрудники полиции обнаружили нелегальную типографию. Там же находился соучастник фигуранта —иностранец, который изготавливал бланки. Изъята оргтехника для печати и ламинирования, а также более 50 фиктивных документов, в числе которых – водительские удостоверения, уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания и сертификаты.
По словам Волк, в результате дальнейшей работы оперативники задержали третьего сообщника, который работал продавцом в одном из павильонов на рынке. В торговой точке мужчина хранил поддельные документы и передавал их курьерам для дальнейшей реализации. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.
Для установления всех звеньев криминальной цепочки полицейские при участии Росгвардии провели рейды в ряде хостелов. В отношении 19 иностранцев-нелегалов составлены протоколы об административных правонарушениях по части третьей статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации).
"В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на документирование всех обстоятельств противоправной деятельности и задержание ее организатора", - заключила Волк.
 
ПроисшествияРоссияЯрославское шоссеИрина ВолкМосковский уголовный розыскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала