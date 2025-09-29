https://ria.ru/20250929/moskva-2045041702.html
В Москве возбудили дело после того, как самокатчик сбил беременную женщину
В Москве возбудили дело после того, как самокатчик сбил беременную женщину - РИА Новости, 29.09.2025
В Москве возбудили дело после того, как самокатчик сбил беременную женщину
2025-09-29

Уголовное дело завели после того, как неизвестный в Москве сбил на самокате беременную женщину, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Уголовное дело завели после того, как неизвестный в Москве сбил на самокате беременную женщину, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В воскресенье столичная Госавтоинспекция сообщала, что неизвестный на электросамокате сбил беременную женщину на тротуаре у дома №2 по Ленинскому проспекту и скрылся, пострадавшую госпитализировали. "Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)", - говорится в сообщении. Также отмечается, что женщина, по данным соцмедиа, является многодетной матерью. Отмечается, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
В Москве возбудили дело после того, как самокатчик сбил беременную женщину
