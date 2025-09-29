https://ria.ru/20250929/moskva-2045002195.html

В Москве провели операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора

В Москве провели операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора - РИА Новости, 29.09.2025

В Москве провели операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора

В московском Институте Н.В. Склифосовского успешно завершили операцию по трансплантации части кисти от донора, об этом сообщил на платформе MAX мэр Москвы... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T01:39:00+03:00

2025-09-29T01:39:00+03:00

2025-09-29T01:47:00+03:00

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759312191_0:213:3087:1949_1920x0_80_0_0_3712a9e9404480180d829e529a1e9b7a.jpg

МОСКВА, 29 сентября - РИА Новости. В московском Институте Н.В. Склифосовского успешно завершили операцию по трансплантации части кисти от донора, об этом сообщил на платформе MAX мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник рассказал, что сложная операция продолжалась девять часов и требовала использования нескольких операционных на различных этапах. Он отметил, что специалисты отделения обладают значительным опытом в подборе иммуносупрессивной терапии после пересадки органов, что способствует предотвращению отторжения.Мэр также отметил, что после хирургического вмешательства пациента перевели в реанимационное отделение, после чего его отправят в отделение пересадки почек и поджелудочной железы.Собянин поблагодарил врачей за их профессионализм, который позволяет выполнять операции исключительной сложности, и пожелал пациенту быстрого восстановления.

https://ria.ru/20250725/operatsiya-2031349464.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин