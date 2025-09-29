https://ria.ru/20250929/moskva-2045002195.html
В Москве провели операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора
В Москве провели операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора - РИА Новости, 29.09.2025
В Москве провели операцию по трансплантации фрагмента кисти от донора
В московском Институте Н.В. Склифосовского успешно завершили операцию по трансплантации части кисти от донора, об этом сообщил на платформе MAX мэр Москвы...
МОСКВА, 29 сентября - РИА Новости. В московском Институте Н.В. Склифосовского успешно завершили операцию по трансплантации части кисти от донора, об этом сообщил на платформе MAX мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник рассказал, что сложная операция продолжалась девять часов и требовала использования нескольких операционных на различных этапах. Он отметил, что специалисты отделения обладают значительным опытом в подборе иммуносупрессивной терапии после пересадки органов, что способствует предотвращению отторжения.Мэр также отметил, что после хирургического вмешательства пациента перевели в реанимационное отделение, после чего его отправят в отделение пересадки почек и поджелудочной железы.Собянин поблагодарил врачей за их профессионализм, который позволяет выполнять операции исключительной сложности, и пожелал пациенту быстрого восстановления.
МОСКВА, 29 сентября - РИА Новости.
В московском Институте Н.В. Склифосовского успешно завершили операцию по трансплантации части кисти от донора, об этом сообщил на платформе MAX
мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник рассказал, что сложная операция продолжалась девять часов и требовала использования нескольких операционных на различных этапах. Он отметил, что специалисты отделения обладают значительным опытом в подборе иммуносупрессивной терапии после пересадки органов, что способствует предотвращению отторжения.
Мэр также отметил, что после хирургического вмешательства пациента перевели в реанимационное отделение, после чего его отправят в отделение пересадки почек и поджелудочной железы.
Собянин поблагодарил врачей за их профессионализм, который позволяет выполнять операции исключительной сложности, и пожелал пациенту быстрого восстановления.