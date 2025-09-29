https://ria.ru/20250929/moshenniki-2045137749.html

В МВД рассказали о мошеннической схеме с якобы подтверждением переводов

В МВД рассказали о мошеннической схеме с якобы подтверждением переводов - РИА Новости, 29.09.2025

В МВД рассказали о мошеннической схеме с якобы подтверждением переводов

Мошенники рассылают смс под видом уведомлений от антифрод-системы, в которых говорится, что для перевода средств необходимо подтверждение получателя и встречный РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T14:43:00+03:00

2025-09-29T14:43:00+03:00

2025-09-29T14:43:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мошенники рассылают смс под видом уведомлений от антифрод-системы, в которых говорится, что для перевода средств необходимо подтверждение получателя и встречный запрос, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Киберполицейские показали текст сообщений, которые рассылают мошенники в подобной схеме. Согласно нему, аферисты убеждают, что "для перевода денежных средств необходимо подтверждение получателя", для этого нужно запросить "встречный перевод в размере 49 990 рублей". Правоохранители перевели это сообщение на "русский язык" и рассказали, что оно значит на самом деле. "Мы придумали новый термин и несуществующую процедуру. Теперь переведите нам 49 990 рублей, чтобы мы их украли", - поясняют полицейские. Полицейские призывают быть бдительными, мошенники специально просят в переводах не "круглые" суммы, чтобы не было подозрений.

https://ria.ru/20250929/mts-2045022732.html

https://ria.ru/20250929/moshenniki-2044998581.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов, общество