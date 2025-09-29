Рейтинг@Mail.ru
Российского монаха, погибшего в Шри-Ланке, похоронили в Пансиягаме
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:11 29.09.2025
Российского монаха, погибшего в Шри-Ланке, похоронили в Пансиягаме
Российского монаха, погибшего в Шри-Ланке, похоронили в Пансиягаме - РИА Новости, 29.09.2025
Российского монаха, погибшего в Шри-Ланке, похоронили в Пансиягаме
Буддийского монаха из России Сергея Веркашанского (монашеское имя - Дхаммараккихита Бханте), погибшего в Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги,... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Буддийского монаха из России Сергея Веркашанского (монашеское имя - Дхаммараккихита Бханте), погибшего в Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги, похоронили в Пансиягаме, сообщили РИА Новости в монастыре На Уяна Аранья, где произошла трагедия. Семь буддистских монахов погибли в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии. Глава совета Московской общины буддистов Олег Вавилов сообщил РИА Новости, что погибший россиянин был монахом из Москвы, его звали Сергей Веркашанский. "Их всех (погибших монахов, в том числе и Веркашанского - ред.) похоронили в Пансиягаме ", - сказали в монастыре. Ранее друг Веркашанского Сотхеара Реал рассказал РИА Новости, что Сергей хотел навсегда остаться на острове монахом традиции Тхеравада. Собеседник агентства добавил, что Сергей был очень добрый, своей семьи у него не было, в Москве он жил с пожилым отцом.
2025
Новости
религия
Религия, Религия

Российского монаха, погибшего в Шри-Ланке, похоронили в Пансиягаме

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБуддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана
Буддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Буддийские монахи во время ритуального богослужения в честь открытия буддийского Cахюусана дугана
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Буддийского монаха из России Сергея Веркашанского (монашеское имя - Дхаммараккихита Бханте), погибшего в Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги, похоронили в Пансиягаме, сообщили РИА Новости в монастыре На Уяна Аранья, где произошла трагедия.
Семь буддистских монахов погибли в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии. Глава совета Московской общины буддистов Олег Вавилов сообщил РИА Новости, что погибший россиянин был монахом из Москвы, его звали Сергей Веркашанский.
"Их всех (погибших монахов, в том числе и Веркашанского - ред.) похоронили в Пансиягаме ", - сказали в монастыре.
Ранее друг Веркашанского Сотхеара Реал рассказал РИА Новости, что Сергей хотел навсегда остаться на острове монахом традиции Тхеравада. Собеседник агентства добавил, что Сергей был очень добрый, своей семьи у него не было, в Москве он жил с пожилым отцом.
Канатная дорога на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Появились подробности о погибшем на Шри-Ланке буддийском монахе из России
25 сентября, 14:38
 
