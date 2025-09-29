https://ria.ru/20250929/monakh-2045164817.html
Российского монаха, погибшего в Шри-Ланке, похоронили в Пансиягаме
Российского монаха, погибшего в Шри-Ланке, похоронили в Пансиягаме - РИА Новости, 29.09.2025
Российского монаха, погибшего в Шри-Ланке, похоронили в Пансиягаме
Буддийского монаха из России Сергея Веркашанского (монашеское имя - Дхаммараккихита Бханте), погибшего в Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T16:11:00+03:00
2025-09-29T16:11:00+03:00
2025-09-29T16:11:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778909923_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_2d024a1187a466c52b014177b11b845c.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Буддийского монаха из России Сергея Веркашанского (монашеское имя - Дхаммараккихита Бханте), погибшего в Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги, похоронили в Пансиягаме, сообщили РИА Новости в монастыре На Уяна Аранья, где произошла трагедия. Семь буддистских монахов погибли в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии. Глава совета Московской общины буддистов Олег Вавилов сообщил РИА Новости, что погибший россиянин был монахом из Москвы, его звали Сергей Веркашанский. "Их всех (погибших монахов, в том числе и Веркашанского - ред.) похоронили в Пансиягаме ", - сказали в монастыре. Ранее друг Веркашанского Сотхеара Реал рассказал РИА Новости, что Сергей хотел навсегда остаться на острове монахом традиции Тхеравада. Собеседник агентства добавил, что Сергей был очень добрый, своей семьи у него не было, в Москве он жил с пожилым отцом.
https://ria.ru/20250925/monakh-2044292683.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778909923_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d7c10411d8ac59e60f4e013b6ae3b0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Буддийского монаха из России Сергея Веркашанского (монашеское имя - Дхаммараккихита Бханте), погибшего в Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги, похоронили в Пансиягаме, сообщили РИА Новости в монастыре На Уяна Аранья, где произошла трагедия.
Семь буддистских монахов погибли в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии. Глава совета Московской общины буддистов Олег Вавилов сообщил РИА Новости, что погибший россиянин был монахом из Москвы, его звали Сергей Веркашанский.
"Их всех (погибших монахов, в том числе и Веркашанского - ред.) похоронили в Пансиягаме ", - сказали в монастыре.
Ранее друг Веркашанского Сотхеара Реал рассказал РИА Новости, что Сергей хотел навсегда остаться на острове монахом традиции Тхеравада. Собеседник агентства добавил, что Сергей был очень добрый, своей семьи у него не было, в Москве он жил с пожилым отцом.