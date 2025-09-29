https://ria.ru/20250929/monakh-2045164817.html

Российского монаха, погибшего в Шри-Ланке, похоронили в Пансиягаме

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Буддийского монаха из России Сергея Веркашанского (монашеское имя - Дхаммараккихита Бханте), погибшего в Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги, похоронили в Пансиягаме, сообщили РИА Новости в монастыре На Уяна Аранья, где произошла трагедия. Семь буддистских монахов погибли в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии. Глава совета Московской общины буддистов Олег Вавилов сообщил РИА Новости, что погибший россиянин был монахом из Москвы, его звали Сергей Веркашанский. "Их всех (погибших монахов, в том числе и Веркашанского - ред.) похоронили в Пансиягаме ", - сказали в монастыре. Ранее друг Веркашанского Сотхеара Реал рассказал РИА Новости, что Сергей хотел навсегда остаться на острове монахом традиции Тхеравада. Собеседник агентства добавил, что Сергей был очень добрый, своей семьи у него не было, в Москве он жил с пожилым отцом.

2025

