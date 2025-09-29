https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045239717.html

Евросоюз финансово шантажировал избирателей в Молдавии, заявила Захарова

Евросоюз финансово шантажировал избирателей в Молдавии, заявила Захарова - РИА Новости, 29.09.2025

Евросоюз финансово шантажировал избирателей в Молдавии, заявила Захарова

Представитель МИД Мария Захарова назвала действия Евросоюза в период парламентских выборов в Молдавии финансовым шантажом избирателей. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T20:34:00+03:00

2025-09-29T20:34:00+03:00

2025-09-29T23:02:00+03:00

россия

молдавия

в мире

мария захарова

майя санду

парламентские выборы в молдавии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044879059_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_447743eb773823da3298abb734834f6c.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова назвала действия Евросоюза в период парламентских выборов в Молдавии финансовым шантажом избирателей."Европейские политики и чиновники в ходе своих многочисленных визитов в Кишинев в преддверии выборов без всякого стеснения, в открытую агитировали за партию "Действие и солидарность", увязывая с ее победой продолжение финансового содействия республике. Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, который любит поучать других демократии, а на деле руководствуется тоталитарными методами", — говорится в тексте заявления.При этом власти страны цинично обвиняли во вмешательстве не ЕС, а Москву, заявляя о мнимой "российской угрозе", взяв курс на превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО."Это путь в никуда", — добавила Захарова.По ее словам, власти Молдавии делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан. Так, для многотысячной диаспоры в России открыли всего два участка, тогда как в Северной Америке и Западной Европе работали 280 пунктов голосования. При этом в последней, по сообщениям СМИ, молдаван массово подвозили к участкам, а в Приднестровье, напротив, не давали проголосовать, создавая искусственные преграды на мостах через Днестр."Нарушения в ходе избирательного процесса были настолько массовыми и очевидными, что даже наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, известная своей ангажированностью, <...> не смогла полностью закрыть на них глаза", — заметила представитель российского МИД.Она назвала показательным тот факт, что правящая партия "Действие и солидарность" смогла набрать парламентское большинство только за счет голосов за рубежом. Таким образом, итоги выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства, констатировала она."Хочется надеяться, что новый состав молдавского парламента и правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, все же сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа", — заключила Захарова.Выборы в МолдавииПарламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, а в Приднестровье — всего 12.ЦИК Молдавии заявил о 236 нарушениях во время выборов, тогда как наблюдатели зафиксировали более 600. Различные СМИ также писали о многочисленных нарушениях на пунктах голосования за рубежом.За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Согласно результатам после подсчета 100 процентов бюллетеней, правящая партия набрала 50,2 процента голосов, а оппозиционные политсилы — 49,8.ПДС удалось одержать победу за счет 78,61 процента голосов с избирательных участков за рубежом, где оппозиция в сумме набрала 17,73. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13 и 49,54 процента голосов соответственно.Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" бывшего антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045020720.html

https://ria.ru/20250928/moldova-2044778821.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Десятки людей несколько часов остаются заблокированными на мосту через реку Днестр Десятки людей несколько часов остаются заблокированными на мосту через реку Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавской Резиной после поступившего сообщения о минировании, передает корреспондент РИА Новости. Движение было остановлено днём, около 16.30 мск. На переправе оказались семьи с детьми, автомобилисты и пешеходы, которые не могут ни вернуться в Приднестровье, ни проехать в сторону Резины. "Мы тут с полпятого. Маленькие дети сидят в машинах, на улице холодно. Ни воды, ни туалета, ни скорую не вызвать", - рассказала РИА Новости жительница Резинского района Людмила. По словам очевидцев, многие возвращались домой после покупок и дел в Рыбнице, часть людей направлялась голосовать. 2025-09-29T20:34 true PT1M31S

Потасовка на митинге в Кишиневе Потасовка на митинге в Кишиневе 2025-09-29T20:34 true PT0M36S

Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии у избирательного участка в Москве Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии пришли к избирательному участку в Москве к его закрытию, передает корреспондент РИА Новости. Участки закрылись в 21.00, информации о продлении их работы не было. Пришедшие скандируют "мы приехали издалека" и "мы хотим голосовать", но на сам участок их не пускают. 2025-09-29T20:34 true PT0M18S

Заявление экс-президента Молдавии о парламентских выборах внутри республики Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил, что правящая партия Санду проиграла парламентские выборы внутри республики, ЦИК должен рассмотреть жалобы "завтра-послезавтра". Политик также призвал участников протестов в Кишиневе не поддаваться на провокации и действовать в рамках закона. 2025-09-29T20:34 true PT1M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, молдавия, в мире, мария захарова, майя санду, парламентские выборы в молдавии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, нато