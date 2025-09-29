Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз финансово шантажировал избирателей в Молдавии, заявила Захарова - РИА Новости, 29.09.2025
20:34 29.09.2025 (обновлено: 23:02 29.09.2025)
Евросоюз финансово шантажировал избирателей в Молдавии, заявила Захарова
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова назвала действия Евросоюза в период парламентских выборов в Молдавии финансовым шантажом избирателей.&quot;Европейские политики и чиновники в ходе своих многочисленных визитов в Кишинев в преддверии выборов без всякого стеснения, в открытую агитировали за партию &quot;Действие и солидарность&quot;, увязывая с ее победой продолжение финансового содействия республике. Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, который любит поучать других демократии, а на деле руководствуется тоталитарными методами&quot;, — говорится в тексте заявления.При этом власти страны цинично обвиняли во вмешательстве не ЕС, а Москву, заявляя о мнимой "российской угрозе", взяв курс на превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО."Это путь в никуда", — добавила Захарова.По ее словам, власти Молдавии делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан. Так, для многотысячной диаспоры в России открыли всего два участка, тогда как в Северной Америке и Западной Европе работали 280 пунктов голосования. При этом в последней, по сообщениям СМИ, молдаван массово подвозили к участкам, а в Приднестровье, напротив, не давали проголосовать, создавая искусственные преграды на мостах через Днестр."Нарушения в ходе избирательного процесса были настолько массовыми и очевидными, что даже наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, известная своей ангажированностью, &lt;...&gt; не смогла полностью закрыть на них глаза", — заметила представитель российского МИД.Она назвала показательным тот факт, что правящая партия "Действие и солидарность" смогла набрать парламентское большинство только за счет голосов за рубежом. Таким образом, итоги выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства, констатировала она."Хочется надеяться, что новый состав молдавского парламента и правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, все же сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа", — заключила Захарова.Выборы в МолдавииПарламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, а в Приднестровье — всего 12.ЦИК Молдавии заявил о 236 нарушениях во время выборов, тогда как наблюдатели зафиксировали более 600. Различные СМИ также писали о многочисленных нарушениях на пунктах голосования за рубежом.За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Согласно результатам после подсчета 100 процентов бюллетеней, правящая партия набрала 50,2 процента голосов, а оппозиционные политсилы — 49,8.ПДС удалось одержать победу за счет 78,61 процента голосов с избирательных участков за рубежом, где оппозиция в сумме набрала 17,73. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13 и 49,54 процента голосов соответственно.Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" бывшего антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова назвала действия Евросоюза в период парламентских выборов в Молдавии финансовым шантажом избирателей.
"Европейские политики и чиновники в ходе своих многочисленных визитов в Кишинев в преддверии выборов без всякого стеснения, в открытую агитировали за партию "Действие и солидарность", увязывая с ее победой продолжение финансового содействия республике. Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, который любит поучать других демократии, а на деле руководствуется тоталитарными методами", — говорится в тексте заявления.

При этом власти страны цинично обвиняли во вмешательстве не ЕС, а Москву, заявляя о мнимой "российской угрозе", взяв курс на превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО.
"Это путь в никуда", — добавила Захарова.
По ее словам, власти Молдавии делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан. Так, для многотысячной диаспоры в России открыли всего два участка, тогда как в Северной Америке и Западной Европе работали 280 пунктов голосования. При этом в последней, по сообщениям СМИ, молдаван массово подвозили к участкам, а в Приднестровье, напротив, не давали проголосовать, создавая искусственные преграды на мостах через Днестр.
"Нарушения в ходе избирательного процесса были настолько массовыми и очевидными, что даже наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, известная своей ангажированностью, <...> не смогла полностью закрыть на них глаза", — заметила представитель российского МИД.
Она назвала показательным тот факт, что правящая партия "Действие и солидарность" смогла набрать парламентское большинство только за счет голосов за рубежом. Таким образом, итоги выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства, констатировала она.
"Хочется надеяться, что новый состав молдавского парламента и правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, все же сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа", — заключила Захарова.

Выборы в Молдавии

Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.

Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.

ЦИК Молдавии заявил о 236 нарушениях во время выборов, тогда как наблюдатели зафиксировали более 600. Различные СМИ также писали о многочисленных нарушениях на пунктах голосования за рубежом.
За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Согласно результатам после подсчета 100 процентов бюллетеней, правящая партия набрала 50,2 процента голосов, а оппозиционные политсилы — 49,8.
ПДС удалось одержать победу за счет 78,61 процента голосов с избирательных участков за рубежом, где оппозиция в сумме набрала 17,73. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13 и 49,54 процента голосов соответственно.

Сразу после оглашения предварительных итогов голосования оппозиция начала пикетировать здания МИД и ЦИК в Кишиневе, требуя от властей признания факта многочисленных нарушений. В понедельник представители и сторонники "Патриотического блока" снова собрались на акцию у здания высшего законодательного органа. Ее безуспешно попытались сорвать провокаторы, которые выкрикивали украинские националистические лозунги.

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
  • "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
  • Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
  • Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
  • "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" бывшего антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
