Евросоюз финансово шантажировал избирателей в Молдавии, заявила Захарова

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова назвала действия Евросоюза в период парламентских выборов в Молдавии финансовым шантажом избирателей."Европейские политики и чиновники в ходе своих многочисленных визитов в Кишинев в преддверии выборов без всякого стеснения, в открытую агитировали за партию "Действие и солидарность", увязывая с ее победой продолжение финансового содействия республике. Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, который любит поучать других демократии, а на деле руководствуется тоталитарными методами", — говорится в тексте заявления.При этом власти страны цинично обвиняли во вмешательстве не ЕС, а Москву, заявляя о мнимой "российской угрозе", взяв курс на превращение Молдавии в антироссийский придаток НАТО."Это путь в никуда", — добавила Захарова.По ее словам, власти Молдавии делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан. Так, для многотысячной диаспоры в России открыли всего два участка, тогда как в Северной Америке и Западной Европе работали 280 пунктов голосования. При этом в последней, по сообщениям СМИ, молдаван массово подвозили к участкам, а в Приднестровье, напротив, не давали проголосовать, создавая искусственные преграды на мостах через Днестр."Нарушения в ходе избирательного процесса были настолько массовыми и очевидными, что даже наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, известная своей ангажированностью, <...> не смогла полностью закрыть на них глаза", — заметила представитель российского МИД.Она назвала показательным тот факт, что правящая партия "Действие и солидарность" смогла набрать парламентское большинство только за счет голосов за рубежом. Таким образом, итоги выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства, констатировала она."Хочется надеяться, что новый состав молдавского парламента и правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, все же сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа", — заключила Захарова.Выборы в МолдавииПарламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, а в Приднестровье — всего 12.ЦИК Молдавии заявил о 236 нарушениях во время выборов, тогда как наблюдатели зафиксировали более 600. Различные СМИ также писали о многочисленных нарушениях на пунктах голосования за рубежом.За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Согласно результатам после подсчета 100 процентов бюллетеней, правящая партия набрала 50,2 процента голосов, а оппозиционные политсилы — 49,8.ПДС удалось одержать победу за счет 78,61 процента голосов с избирательных участков за рубежом, где оппозиция в сумме набрала 17,73. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13 и 49,54 процента голосов соответственно.Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" бывшего антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045020720.html
https://ria.ru/20250928/moldova-2044778821.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Десятки людей несколько часов остаются заблокированными на мосту через реку Днестр
Десятки людей несколько часов остаются заблокированными на мосту через реку Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавской Резиной после поступившего сообщения о минировании, передает корреспондент РИА Новости.
Движение было остановлено днём, около 16.30 мск. На переправе оказались семьи с детьми, автомобилисты и пешеходы, которые не могут ни вернуться в Приднестровье, ни проехать в сторону Резины.
"Мы тут с полпятого. Маленькие дети сидят в машинах, на улице холодно. Ни воды, ни туалета, ни скорую не вызвать", - рассказала РИА Новости жительница Резинского района Людмила.
По словам очевидцев, многие возвращались домой после покупок и дел в Рыбнице, часть людей направлялась голосовать.
2025-09-29T20:34
true
PT1M31S
Потасовка на митинге в Кишиневе
Потасовка на митинге в Кишиневе
2025-09-29T20:34
true
PT0M36S
Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии у избирательного участка в Москве
Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии пришли к избирательному участку в Москве к его закрытию, передает корреспондент РИА Новости.
Участки закрылись в 21.00, информации о продлении их работы не было.
Пришедшие скандируют "мы приехали издалека" и "мы хотим голосовать", но на сам участок их не пускают.
2025-09-29T20:34
true
PT0M18S
Заявление экс-президента Молдавии о парламентских выборах внутри республики
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил, что правящая партия Санду проиграла парламентские выборы внутри республики, ЦИК должен рассмотреть жалобы "завтра-послезавтра".
Политик также призвал участников протестов в Кишиневе не поддаваться на провокации и действовать в рамках закона.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова назвала действия Евросоюза в период парламентских выборов в Молдавии финансовым шантажом избирателей.
«
"Европейские политики и чиновники в ходе своих многочисленных визитов в Кишинев в преддверии выборов без всякого стеснения, в открытую агитировали за партию "Действие и солидарность", увязывая с ее победой продолжение финансового содействия республике. Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, который любит поучать других демократии, а на деле руководствуется тоталитарными методами", — говорится в тексте заявления.
По ее словам, власти Молдавии делали все, чтобы воспрепятствовать волеизъявлению "неблагонадежных" граждан. Так, для многотысячной диаспоры в России открыли всего два участка, тогда как в Северной Америке и Западной Европе работали 280 пунктов голосования. При этом в последней, по сообщениям СМИ, молдаван массово подвозили к участкам, а в Приднестровье, напротив, не давали проголосовать, создавая искусственные преграды на мостах через Днестр.
"Нарушения в ходе избирательного процесса были настолько массовыми и очевидными, что даже наблюдательная миссия БДИПЧОБСЕ, известная своей ангажированностью, <...> не смогла полностью закрыть на них глаза", — заметила представитель российского МИД.
Она назвала показательным тот факт, что правящая партия "Действие и солидарность" смогла набрать парламентское большинство только за счет голосов за рубежом. Таким образом, итоги выборов подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства, констатировала она.
"Хочется надеяться, что новый состав молдавского парламента и правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, все же сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа", — заключила Захарова.
Выборы в Молдавии
Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.
Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.
В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, а в Приднестровье — всего 12.
Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.
ЦИК Молдавии заявил о 236 нарушениях во время выборов, тогда как наблюдатели зафиксировали более 600. Различные СМИ также писали о многочисленных нарушениях на пунктах голосования за рубежом.
За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Согласно результатам после подсчета 100 процентов бюллетеней, правящая партия набрала 50,2 процента голосов, а оппозиционные политсилы — 49,8.
ПДС удалось одержать победу за счет 78,61 процента голосов с избирательных участков за рубежом, где оппозиция в сумме набрала 17,73. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13 и 49,54 процента голосов соответственно.
Сразу после оглашения предварительных итогов голосования оппозиция начала пикетировать здания МИД и ЦИК в Кишиневе, требуя от властей признания факта многочисленных нарушений. В понедельник представители и сторонники "Патриотического блока" снова собрались на акцию у здания высшего законодательного органа. Ее безуспешно попытались сорвать провокаторы, которые выкрикивали украинские националистические лозунги.
Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" бывшего антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.
Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.
Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.
Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.