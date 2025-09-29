СМИ назвали результаты выборов в Молдавии "вопиющей фальсификацией"
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Немецкий журнал Compact назвал результаты выборов в Молдавии одним из самых "вопиющих случаев фальсификации" голосования в Европе.
В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 100% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) предварительно потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
Издание отмечает, что в Молдавии "по румынскому образцу" неугодные партии незадолго до выборов были запрещены или не допущены до выборов. Сначала в августе это коснулось партии "Шор", затем было отказано в регистрации блоку "Победа", а также Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ). За два дня до выборов две партии, считающиеся "пророссийскими", а именно "Сердце Молдовы" и "Великая Молдова", были исключены из голосования.
Журнал указывает, что граждане Приднестровья были в значительной степени исключены из участия в голосовании. Там было роздано всего 10 000 бюллетеней, а в день выборов все пограничные переходы были закрыты, что не позволило гражданам поехать на запад страны и проголосовать там.
Кроме того, говорится в публикации, молдаване, проживающие за рубежом, были допущены к выборам в разной степени. Хотя в ЕС и России проживает примерно одинаковое количество граждан Молдавии (примерно от 300 до 500 тысяч), молдавское правительство открыло в России только два избирательных участка, в то время как в странах ЕС их было 250. "Это было сделано для минимизации "пророссийских" голосов", - заключает издание.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.