"Что за победа?" На Западе выразили недоумение после выборов в Молдавии
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГраждане голосуют на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Граждане голосуют на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читателей французского журнала Le Figaro удивили результаты парламентских выборов в Молдавии, на которых с минимальным перевесом победила проевропейская партия "Действие и солидарность".
"С разницей в 50 голосов? Нужен пересчет бюллетеней", — написал один из пользователей.
"Что за победа? Половина населения занимает пророссийские позиции, это точно!" — возмутился еще один читатель.
"Еще одни сомнительные выборы. Как и избирательная кампания в Румынии, где было явно незаконное участие структур Еврокомиссии", — напомнил еще один комментатор.
В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набрали 49,8%, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) — 50,2%, в этом ей помогли голоса с зарубежных избирательных участков.
Похожая ситуация уже наблюдалась в республике годом ранее - на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур президентских выборов, за победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках.
Режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
