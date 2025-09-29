https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045181817.html

"Что за победа?" На Западе выразили недоумение после выборов в Молдавии

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Читателей французского журнала Le Figaro удивили результаты парламентских выборов в Молдавии, на которых с минимальным перевесом победила проевропейская партия "Действие и солидарность"."С разницей в 50 голосов? Нужен пересчет бюллетеней", — написал один из пользователей."Что за победа? Половина населения занимает пророссийские позиции, это точно!" — возмутился еще один читатель."Еще одни сомнительные выборы. Как и избирательная кампания в Румынии, где было явно незаконное участие структур Еврокомиссии", — напомнил еще один комментатор."Чтобы купить эти выборы, фон дер Ляйен расчехлила чековую книжку… а французы могут не сомневаться, что им придется платить и за Украину, и за Молдавию, и за Албанию" — предположил читатель.В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набрали 49,8%, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) — 50,2%, в этом ей помогли голоса с зарубежных избирательных участков.Похожая ситуация уже наблюдалась в республике годом ранее - на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур президентских выборов, за победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов.Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках.Режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

