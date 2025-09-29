Рейтинг@Mail.ru
ЦИК рассмотрит случаи нарушений на выборах в Молдавии, заявил Додон
16:40 29.09.2025
ЦИК рассмотрит случаи нарушений на выборах в Молдавии, заявил Додон
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Оппозиция зафиксировала нарушения на парламентских выборах в Молдавии, в ближайшие дни они будут рассмотрены на заседании ЦИК, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 100% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) предварительно потеряла девять мест и получает 55 депутатских мандата, оппозиция - 46. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. "Мы и другие оппозиционные партии зафиксировали десятки нарушений. В ближайшие дни, завтра-послезавтра, эти нарушения будут рассмотрены на заседании Центральной избирательной комиссии", - сказал Додон. Политик разделил нарушения на несколько групп. "Первое, это самое очевидное – использование административного ресурса со стороны нынешней власти. Об этом, кстати, говорят и международные избиратели. Второе – блокирование права голоса для определенных категорий наших граждан. В основном это касалось жителей Приднестровского региона. И это было довольно массово. Третье -ложная информация о минировании избирательных участков и здесь, в Молдове, и за рубежом. Которые оказались ложными, но они создали препятствия для голосования наших избирателей. Были и другие нарушения", - отметил Додон. Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает 50,2% голосов на парламентских выборах в Молдавии, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%. По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%. Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее - на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур президентских выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Бывший президент Молдовы Игорь Додон беседует со СМИ
Бывший президент Молдовы Игорь Додон беседует со СМИ . Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Оппозиция зафиксировала нарушения на парламентских выборах в Молдавии, в ближайшие дни они будут рассмотрены на заседании ЦИК, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 100% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) предварительно потеряла девять мест и получает 55 депутатских мандата, оппозиция - 46. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
Европа одержала в Молдавии "пиррову победу", заявил Додон
Вчера, 16:37
"Мы и другие оппозиционные партии зафиксировали десятки нарушений. В ближайшие дни, завтра-послезавтра, эти нарушения будут рассмотрены на заседании Центральной избирательной комиссии", - сказал Додон.
Политик разделил нарушения на несколько групп. "Первое, это самое очевидное – использование административного ресурса со стороны нынешней власти. Об этом, кстати, говорят и международные избиратели. Второе – блокирование права голоса для определенных категорий наших граждан. В основном это касалось жителей Приднестровского региона. И это было довольно массово. Третье -ложная информация о минировании избирательных участков и здесь, в Молдове, и за рубежом. Которые оказались ложными, но они создали препятствия для голосования наших избирателей. Были и другие нарушения", - отметил Додон.
Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает 50,2% голосов на парламентских выборах в Молдавии, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%.
По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%.
Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее - на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур президентских выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Бывший президент Молдовы Игорь Додон во время акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Додон обвинил молдавские власти в использовании провокаторов
Вчера, 16:11
 
В миреМолдавияГагаузияДнестрМайя СандуИгорь ДодонАлександр СтояноглоНаша партияПарламентские выборы в Молдавии
 
 
