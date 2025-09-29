Рейтинг@Mail.ru
Додон надеется на сотрудничество с другими оппозиционными силами - РИА Новости, 29.09.2025
16:28 29.09.2025 (обновлено: 16:59 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045168918.html
Додон надеется на сотрудничество с другими оппозиционными силами
2025-09-29T16:28:00+03:00
2025-09-29T16:59:00+03:00
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии Патриотический блок надеется на хорошее сотрудничество с другими оппозиционными политиками в парламенте республики, заявил РИА Новости ее бывший президент, один из лидеров политсилы Игорь Додон.
"Надеюсь, у нас будет хорошее сотрудничество с другими оппозиционными силами. Суммарно у нас будет 46 мандатов в следующем парламенте, в Молдавии 51 мандат - это большинство. (Правящая партия) ПДС на грани большинства. Если оппозиция будет работать сообща, то можно будет добиться серьезных результатов в парламентской деятельности", - сказал Додон.
В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 100% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 55 депутатских мандата, оппозиция - 46. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
По данным молдавского Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает 50,2% голосов на парламентских выборах в Молдавии, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%. По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%.
Похожая ситуация уже наблюдалась в республике годом ранее - на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур президентских выборов, за победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
