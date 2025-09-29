https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045166987.html

Запад использовал все рычаги для помощи власти в Молдавии, заявил Додон

Запад использовал все рычаги для помощи власти в Молдавии, заявил Додон

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Запад использовал все рычаги для помощи нынешней власти на парламентских выборах в Молдавии, было прямое вмешательство европейских лидеров, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 100% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 55 депутатских мандатов, оппозиция - 46. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. "Они уже говорят о победе Европы над Россией. Понятно, что это была не только внутриполитическая борьба, но и геополитическая. Были использованы все рычаги для того, чтобы помочь нынешней власти. Это и средства, которые через разные НПО были выделены на избирательную кампанию действующей власти, и прямое вмешательство со стороны европейских лидеров. За последние месяц-полтора здесь побывали практически все видные фигуры европейского истеблишмента", - сказал Додон. Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает 50,2% голосов на парламентских выборах в Молдавии, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%. По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%. Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее - на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур президентских выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.

