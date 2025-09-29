Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего
Наталья Харитонова: Молдавия скатывается в диктатуру
© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишиневе, Молдова
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишиневе, Молдова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Состоявшиеся в воскресенье парламентские выборы могут оказаться последними для Молдавии. Ранее об этом предупреждали власти, теперь такой сценарий не исключают и в оппозиции. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.
Последний день
Президент Майя Санду сохранила контроль над парламентом, хотя в самой республике большинство проголосовало против нее. По данным ЦИК, без учета диаспоры правящая партия "Действие и солидарность" получила 44,13%, а оппозиционные силы, преодолевшие избирательный барьер, — 49,54%. Речь идет о "Патриотическом блоке", "Альтернативе", "Нашей партии" и организации "Демократия дома". Все они заведомо отказались от любой коалиции с Санду, так как считают ее врагом Молдавии, пытающимся запугать и натравить людей друг на друга.
© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишиневе, Молдова
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишиневе, Молдова
С первых минут подсчета голосов за рубежом стало ясно, что именно диаспора спасет режим Санду. Там результат президентской партии — 78,61%. Общий итог — 50,2%. Правда, у оппозиции есть серьезные подозрения в подтасовках — в консульствах организовать независимое наблюдение сложно.
Да и в целом эту кампанию никак не назовешь честной. Санду при поддержке лидеров Евросоюза твердила: все, кто проголосует не за нее, — за Россию. И тогда 28 сентября окажется "последним днем демократии". Многих оппозиционеров арестовали как "агентов влияния Москвы".
Также Санду позаботилась о том, чтобы в России открыли только два избирательных участка — примерно на 400 тысяч молдаван. А из Приднестровья участки перенесли за Днестр, объяснив это требованиями безопасности. По "случайному" совпадению в минувшее воскресенье семь из девяти мостов закрыли на ремонт, на двух оставшихся организовали полицейские облавы на "диверсантов". В результате образовались многочасовые автомобильные пробки.
© AP Photo / Vadim GhirdaАкция протеста "Патриотического блока" в Кишиневе
© AP Photo / Vadim Ghirda
Акция протеста "Патриотического блока" в Кишиневе
Тем не менее выборы подтвердили: в Молдавии Санду пользуется относительной популярностью лишь в Кишиневе и нескольких прилегающих к столице областях (там она набрала больше 50%), в то время как регионы настроены против нее. Так, в Гагаузии у ее партии — 3,19%, а в Приднестровье после всех ухищрений — 29,89%.
"Завтра может не наступить". Молдавия проводит "последние" выборы
28 сентября, 15:08
Отступать некуда
Утром 29 сентября возле парламента экс-президент Молдавии и один из лидеров "Патриотического блока" Игорь Додон собрал митинг.
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидеры оппозиционного "Патриотического блока": председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон и лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев на брифинге после закрытия избирательных участков
Лидеры оппозиционного "Патриотического блока": председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон и лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев на брифинге после закрытия избирательных участков
"Для нас очевидно, что партия власти проиграла выборы. Оппозиция выиграла, и мы должны вместе защитить победу. <...> Без партийных флагов и атрибутики мы должны объединиться, чтобы отстоять победу. Это будет мирный, ненасильственный протест", — заявил он.
Вместе с тем Додон признал, что четыре года назад многие люди с надеждой смотрели на "Действие и солидарность", поэтому партия получила большинство в парламенте и Санду сформировала правительство.
"Я хочу посмотреть, что дальше. <…> Народ боится, но он встанет. Нельзя считать народ быдлом, это не пройдет. Рано радуетесь! <…> Даже если вы будете открывать уголовные дела против нас, это вас не спасет", — подчеркнул оппозиционер.
© Фото : Sputnik МолдоваАкция протеста "Патриотического блока" в Кишиневе
© Фото : Sputnik Молдова
Акция протеста "Патриотического блока" в Кишиневе
На митинге не обошлось без провокаций. Неизвестный принялся выкрикивать проукраинские лозунги. Его задержали полицейские.
Бывший премьер-министр Влад Филат так прокомментировал итоги голосования: "Для "Действия и солидарности" это не прочная победа, а лишь хрупкое большинство, достигнутое ценой беспрецедентного давления — максимального использования административных ресурсов, вовлечения президента и даже иностранных политических лидеров в кампанию".
Лидер блока "Победа" Илан Шор пообещал оспорить результаты в суде. "Мы обратимся как в национальные, так и в международные инстанции", — уточнил он. И призвал сограждан к протестам.
© Фото : пресс-служба А7Илан Шор
© Фото : пресс-служба А7
Илан Шор
Зато у Евросоюза никаких претензий. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не скрывает радости: "Молдова, вы снова это сделали. <…> Вы ясно обозначили свой выбор: Европа, демократия, свобода. Наши двери открыты. И мы будем рядом с вами на каждом шагу".
"Одесса следующая". Украину готовят к удару с тыла
25 сентября, 08:00
Чем дальше в лес
Молдавский политолог Ян Лисневский считает, что если 15% населения боятся отвечать на вопрос о политических предпочтениях, такую общественную систему очень трудно признать демократической.
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГраждане голосуют на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Граждане голосуют на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
"Подобные выборы — норма для "Действия и солидарности". Хорошо, что хотя бы аэропорт не заминировали. <…> Хотелось бы обсуждать не это, а новые идеи партий, как они собираются реализовывать свои программы. К сожалению, вся кампания свелась к борьбе с "врагом". При этом, согласно нашим исследованиям, 47% молдаван живут сегодняшним днем, потому что не могут позволить себе думать о завтрашнем. У них слишком много экономических, политических, социальных и даже психологических проблем. С 2020-го 60% населения находятся в состоянии постоянного стресса", — указал он в беседе с РИА Новости.
Политический аналитик Евгений Чебан отметил: многое зависит от дальнейших решений команды Санду. В частности, для управления страной вряд ли хватит одной евроинтеграции, но ничего другого они пока не предложили.
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
"Партия власти испытывает кадровый голод, поэтому Санду пришлось привлекать к кампании известных спортсменов и музыкантов. Кроме того, она выдвинула лозунг "Если не мы, то Путин", потому что никакого позитивного, созидательного плана нет. Это приведет к серьезным проблемам", — рассуждает эксперт.
Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова ожидала такого результата.
"Для Санду и стоящим за ней Евросоюзом ставки были слишком высоки. Для Европы крайне важно удержать Молдавию в сфере своего влияния, поэтому накануне выборов туда отправился звездный десант из лидеров ЕС, выделили крупные денежные транши. При этом Брюссель закрыл глаза на политические репрессии. В итоге дорисовали пару процентов и заявили об очередной победе", — объяснила она в разговоре с РИА Новости.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГраждане голосуют на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах
Граждане голосуют на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах
И уточнила: легитимность правящей партии остается низкой. "Учитывая, что у "Действия и солидарности" не было никакой позитивной предвыборной программы, непонятно, как они собираются восстанавливать доверие населения", — подчеркнула политолог.
С ее точки зрения, наиболее вероятный сценарий — скатывание в диктатуру. Санду уже контролирует суды и правоохранительные органы, а при безусловной поддержке Запада ей достаточно просто вовремя избавляться от несогласных.