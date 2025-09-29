https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045165262.html

Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Состоявшиеся в воскресенье парламентские выборы могут оказаться последними для Молдавии. Ранее об этом предупреждали власти, теперь такой сценарий не исключают и в оппозиции. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.Последний деньПрезидент Майя Санду сохранила контроль над парламентом, хотя в самой республике большинство проголосовало против нее. По данным ЦИК, без учета диаспоры правящая партия "Действие и солидарность" получила 44,13%, а оппозиционные силы, преодолевшие избирательный барьер, — 49,54%. Речь идет о "Патриотическом блоке", "Альтернативе", "Нашей партии" и организации "Демократия дома". Все они заведомо отказались от любой коалиции с Санду, так как считают ее врагом Молдавии, пытающимся запугать и натравить людей друг на друга.С первых минут подсчета голосов за рубежом стало ясно, что именно диаспора спасет режим Санду. Там результат президентской партии — 78,61%. Общий итог — 50,2%. Правда, у оппозиции есть серьезные подозрения в подтасовках — в консульствах организовать независимое наблюдение сложно.Да и в целом эту кампанию никак не назовешь честной. Санду при поддержке лидеров Евросоюза твердила: все, кто проголосует не за нее, — за Россию. И тогда 28 сентября окажется "последним днем демократии". Многих оппозиционеров арестовали как "агентов влияния Москвы".Также Санду позаботилась о том, чтобы в России открыли только два избирательных участка — примерно на 400 тысяч молдаван. А из Приднестровья участки перенесли за Днестр, объяснив это требованиями безопасности. По "случайному" совпадению в минувшее воскресенье семь из девяти мостов закрыли на ремонт, на двух оставшихся организовали полицейские облавы на "диверсантов". В результате образовались многочасовые автомобильные пробки.Тем не менее выборы подтвердили: в Молдавии Санду пользуется относительной популярностью лишь в Кишиневе и нескольких прилегающих к столице областях (там она набрала больше 50%), в то время как регионы настроены против нее. Так, в Гагаузии у ее партии — 3,19%, а в Приднестровье после всех ухищрений — 29,89%.Отступать некудаУтром 29 сентября возле парламента экс-президент Молдавии и один из лидеров "Патриотического блока" Игорь Додон собрал митинг."Для нас очевидно, что партия власти проиграла выборы. Оппозиция выиграла, и мы должны вместе защитить победу. <...> Без партийных флагов и атрибутики мы должны объединиться, чтобы отстоять победу. Это будет мирный, ненасильственный протест", — заявил он.Вместе с тем Додон признал, что четыре года назад многие люди с надеждой смотрели на "Действие и солидарность", поэтому партия получила большинство в парламенте и Санду сформировала правительство."Я хочу посмотреть, что дальше. <…> Народ боится, но он встанет. Нельзя считать народ быдлом, это не пройдет. Рано радуетесь! <…> Даже если вы будете открывать уголовные дела против нас, это вас не спасет", — подчеркнул оппозиционер.На митинге не обошлось без провокаций. Неизвестный принялся выкрикивать проукраинские лозунги. Его задержали полицейские.Бывший премьер-министр Влад Филат так прокомментировал итоги голосования: "Для "Действия и солидарности" это не прочная победа, а лишь хрупкое большинство, достигнутое ценой беспрецедентного давления — максимального использования административных ресурсов, вовлечения президента и даже иностранных политических лидеров в кампанию".Лидер блока "Победа" Илан Шор пообещал оспорить результаты в суде. "Мы обратимся как в национальные, так и в международные инстанции", — уточнил он. И призвал сограждан к протестам.Зато у Евросоюза никаких претензий. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не скрывает радости: "Молдова, вы снова это сделали. <…> Вы ясно обозначили свой выбор: Европа, демократия, свобода. Наши двери открыты. И мы будем рядом с вами на каждом шагу".Чем дальше в лесМолдавский политолог Ян Лисневский считает, что если 15% населения боятся отвечать на вопрос о политических предпочтениях, такую общественную систему очень трудно признать демократической."Подобные выборы — норма для "Действия и солидарности". Хорошо, что хотя бы аэропорт не заминировали. <…> Хотелось бы обсуждать не это, а новые идеи партий, как они собираются реализовывать свои программы. К сожалению, вся кампания свелась к борьбе с "врагом". При этом, согласно нашим исследованиям, 47% молдаван живут сегодняшним днем, потому что не могут позволить себе думать о завтрашнем. У них слишком много экономических, политических, социальных и даже психологических проблем. С 2020-го 60% населения находятся в состоянии постоянного стресса", — указал он в беседе с РИА Новости.Политический аналитик Евгений Чебан отметил: многое зависит от дальнейших решений команды Санду. В частности, для управления страной вряд ли хватит одной евроинтеграции, но ничего другого они пока не предложили."Партия власти испытывает кадровый голод, поэтому Санду пришлось привлекать к кампании известных спортсменов и музыкантов. Кроме того, она выдвинула лозунг "Если не мы, то Путин", потому что никакого позитивного, созидательного плана нет. Это приведет к серьезным проблемам", — рассуждает эксперт.Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова ожидала такого результата."Для Санду и стоящим за ней Евросоюзом ставки были слишком высоки. Для Европы крайне важно удержать Молдавию в сфере своего влияния, поэтому накануне выборов туда отправился звездный десант из лидеров ЕС, выделили крупные денежные транши. При этом Брюссель закрыл глаза на политические репрессии. В итоге дорисовали пару процентов и заявили об очередной победе", — объяснила она в разговоре с РИА Новости.И уточнила: легитимность правящей партии остается низкой. "Учитывая, что у "Действия и солидарности" не было никакой позитивной предвыборной программы, непонятно, как они собираются восстанавливать доверие населения", — подчеркнула политолог.С ее точки зрения, наиболее вероятный сценарий — скатывание в диктатуру. Санду уже контролирует суды и правоохранительные органы, а при безусловной поддержке Запада ей достаточно просто вовремя избавляться от несогласных.

