Рейтинг@Mail.ru
Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 29.09.2025 (обновлено: 18:09 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045165262.html
Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего
Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего - РИА Новости, 29.09.2025
Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего
Состоявшиеся в воскресенье парламентские выборы могут оказаться последними для Молдавии. Ранее об этом предупреждали власти, теперь такой сценарий не исключают... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T16:55:00+03:00
2025-09-29T18:09:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
наша партия
игорь додон
россия
европа
влад филат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045036913_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_e258d624529f5651db5ae1fdc234e34e.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Состоявшиеся в воскресенье парламентские выборы могут оказаться последними для Молдавии. Ранее об этом предупреждали власти, теперь такой сценарий не исключают и в оппозиции. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.Последний деньПрезидент Майя Санду сохранила контроль над парламентом, хотя в самой республике большинство проголосовало против нее. По данным ЦИК, без учета диаспоры правящая партия "Действие и солидарность" получила 44,13%, а оппозиционные силы, преодолевшие избирательный барьер, — 49,54%. Речь идет о "Патриотическом блоке", "Альтернативе", "Нашей партии" и организации "Демократия дома". Все они заведомо отказались от любой коалиции с Санду, так как считают ее врагом Молдавии, пытающимся запугать и натравить людей друг на друга.С первых минут подсчета голосов за рубежом стало ясно, что именно диаспора спасет режим Санду. Там результат президентской партии — 78,61%. Общий итог — 50,2%. Правда, у оппозиции есть серьезные подозрения в подтасовках — в консульствах организовать независимое наблюдение сложно.Да и в целом эту кампанию никак не назовешь честной. Санду при поддержке лидеров Евросоюза твердила: все, кто проголосует не за нее, — за Россию. И тогда 28 сентября окажется "последним днем демократии". Многих оппозиционеров арестовали как "агентов влияния Москвы".Также Санду позаботилась о том, чтобы в России открыли только два избирательных участка — примерно на 400 тысяч молдаван. А из Приднестровья участки перенесли за Днестр, объяснив это требованиями безопасности. По "случайному" совпадению в минувшее воскресенье семь из девяти мостов закрыли на ремонт, на двух оставшихся организовали полицейские облавы на "диверсантов". В результате образовались многочасовые автомобильные пробки.Тем не менее выборы подтвердили: в Молдавии Санду пользуется относительной популярностью лишь в Кишиневе и нескольких прилегающих к столице областях (там она набрала больше 50%), в то время как регионы настроены против нее. Так, в Гагаузии у ее партии — 3,19%, а в Приднестровье после всех ухищрений — 29,89%.Отступать некудаУтром 29 сентября возле парламента экс-президент Молдавии и один из лидеров "Патриотического блока" Игорь Додон собрал митинг."Для нас очевидно, что партия власти проиграла выборы. Оппозиция выиграла, и мы должны вместе защитить победу. &lt;...&gt; Без партийных флагов и атрибутики мы должны объединиться, чтобы отстоять победу. Это будет мирный, ненасильственный протест", — заявил он.Вместе с тем Додон признал, что четыре года назад многие люди с надеждой смотрели на "Действие и солидарность", поэтому партия получила большинство в парламенте и Санду сформировала правительство."Я хочу посмотреть, что дальше. &lt;…&gt; Народ боится, но он встанет. Нельзя считать народ быдлом, это не пройдет. Рано радуетесь! &lt;…&gt; Даже если вы будете открывать уголовные дела против нас, это вас не спасет", — подчеркнул оппозиционер.На митинге не обошлось без провокаций. Неизвестный принялся выкрикивать проукраинские лозунги. Его задержали полицейские.Бывший премьер-министр Влад Филат так прокомментировал итоги голосования: "Для "Действия и солидарности" это не прочная победа, а лишь хрупкое большинство, достигнутое ценой беспрецедентного давления — максимального использования административных ресурсов, вовлечения президента и даже иностранных политических лидеров в кампанию".Лидер блока "Победа" Илан Шор пообещал оспорить результаты в суде. "Мы обратимся как в национальные, так и в международные инстанции", — уточнил он. И призвал сограждан к протестам.Зато у Евросоюза никаких претензий. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не скрывает радости: "Молдова, вы снова это сделали. &lt;…&gt; Вы ясно обозначили свой выбор: Европа, демократия, свобода. Наши двери открыты. И мы будем рядом с вами на каждом шагу".Чем дальше в лесМолдавский политолог Ян Лисневский считает, что если 15% населения боятся отвечать на вопрос о политических предпочтениях, такую общественную систему очень трудно признать демократической."Подобные выборы — норма для "Действия и солидарности". Хорошо, что хотя бы аэропорт не заминировали. &lt;…&gt; Хотелось бы обсуждать не это, а новые идеи партий, как они собираются реализовывать свои программы. К сожалению, вся кампания свелась к борьбе с "врагом". При этом, согласно нашим исследованиям, 47% молдаван живут сегодняшним днем, потому что не могут позволить себе думать о завтрашнем. У них слишком много экономических, политических, социальных и даже психологических проблем. С 2020-го 60% населения находятся в состоянии постоянного стресса", — указал он в беседе с РИА Новости.Политический аналитик Евгений Чебан отметил: многое зависит от дальнейших решений команды Санду. В частности, для управления страной вряд ли хватит одной евроинтеграции, но ничего другого они пока не предложили."Партия власти испытывает кадровый голод, поэтому Санду пришлось привлекать к кампании известных спортсменов и музыкантов. Кроме того, она выдвинула лозунг "Если не мы, то Путин", потому что никакого позитивного, созидательного плана нет. Это приведет к серьезным проблемам", — рассуждает эксперт.Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова ожидала такого результата."Для Санду и стоящим за ней Евросоюзом ставки были слишком высоки. Для Европы крайне важно удержать Молдавию в сфере своего влияния, поэтому накануне выборов туда отправился звездный десант из лидеров ЕС, выделили крупные денежные транши. При этом Брюссель закрыл глаза на политические репрессии. В итоге дорисовали пару процентов и заявили об очередной победе", — объяснила она в разговоре с РИА Новости.И уточнила: легитимность правящей партии остается низкой. "Учитывая, что у "Действия и солидарности" не было никакой позитивной предвыборной программы, непонятно, как они собираются восстанавливать доверие населения", — подчеркнула политолог.С ее точки зрения, наиболее вероятный сценарий — скатывание в диктатуру. Санду уже контролирует суды и правоохранительные органы, а при безусловной поддержке Запада ей достаточно просто вовремя избавляться от несогласных.
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044931314.html
https://ria.ru/20250925/moldaviya-2043785797.html
молдавия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045036913_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d273b30e060fdd67167565000e3cc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду, наша партия, игорь додон, россия, европа, влад филат, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Молдавия, Майя Санду, Наша партия, Игорь Додон, Россия, Европа, Влад Филат, Евросоюз, Еврокомиссия
Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего

Наталья Харитонова: Молдавия скатывается в диктатуру

© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишиневе, Молдова
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишиневе, Молдова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишиневе, Молдова
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Состоявшиеся в воскресенье парламентские выборы могут оказаться последними для Молдавии. Ранее об этом предупреждали власти, теперь такой сценарий не исключают и в оппозиции. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.

Последний день

Президент Майя Санду сохранила контроль над парламентом, хотя в самой республике большинство проголосовало против нее. По данным ЦИК, без учета диаспоры правящая партия "Действие и солидарность" получила 44,13%, а оппозиционные силы, преодолевшие избирательный барьер, — 49,54%. Речь идет о "Патриотическом блоке", "Альтернативе", "Нашей партии" и организации "Демократия дома". Все они заведомо отказались от любой коалиции с Санду, так как считают ее врагом Молдавии, пытающимся запугать и натравить людей друг на друга.
© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишиневе, Молдова
Майя Санду на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишинёве, Молдова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишиневе, Молдова
С первых минут подсчета голосов за рубежом стало ясно, что именно диаспора спасет режим Санду. Там результат президентской партии — 78,61%. Общий итог — 50,2%. Правда, у оппозиции есть серьезные подозрения в подтасовках — в консульствах организовать независимое наблюдение сложно.
Да и в целом эту кампанию никак не назовешь честной. Санду при поддержке лидеров Евросоюза твердила: все, кто проголосует не за нее, — за Россию. И тогда 28 сентября окажется "последним днем демократии". Многих оппозиционеров арестовали как "агентов влияния Москвы".
Также Санду позаботилась о том, чтобы в России открыли только два избирательных участка — примерно на 400 тысяч молдаван. А из Приднестровья участки перенесли за Днестр, объяснив это требованиями безопасности. По "случайному" совпадению в минувшее воскресенье семь из девяти мостов закрыли на ремонт, на двух оставшихся организовали полицейские облавы на "диверсантов". В результате образовались многочасовые автомобильные пробки.
© AP Photo / Vadim GhirdaАкция протеста "Патриотического блока" в Кишиневе
Акция протеста Патриотического блока в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Акция протеста "Патриотического блока" в Кишиневе
Тем не менее выборы подтвердили: в Молдавии Санду пользуется относительной популярностью лишь в Кишиневе и нескольких прилегающих к столице областях (там она набрала больше 50%), в то время как регионы настроены против нее. Так, в Гагаузии у ее партии — 3,19%, а в Приднестровье после всех ухищрений — 29,89%.
Мужчина голосует на избирательном участке в посольстве Республики Молдавия в Москве на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Завтра может не наступить". Молдавия проводит "последние" выборы
28 сентября, 15:08

Отступать некуда

Утром 29 сентября возле парламента экс-президент Молдавии и один из лидеров "Патриотического блока" Игорь Додон собрал митинг.
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидеры оппозиционного "Патриотического блока": председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон и лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев на брифинге после закрытия избирательных участков
Лидеры оппозиционного Патриотического блока: председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон и лидер оппозиционной партии Будущее Молдовы Василий Тарлев на брифинге после закрытия избирательных участков - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Лидеры оппозиционного "Патриотического блока": председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон и лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев на брифинге после закрытия избирательных участков
"Для нас очевидно, что партия власти проиграла выборы. Оппозиция выиграла, и мы должны вместе защитить победу. <...> Без партийных флагов и атрибутики мы должны объединиться, чтобы отстоять победу. Это будет мирный, ненасильственный протест", — заявил он.
Вместе с тем Додон признал, что четыре года назад многие люди с надеждой смотрели на "Действие и солидарность", поэтому партия получила большинство в парламенте и Санду сформировала правительство.
"Я хочу посмотреть, что дальше. <…> Народ боится, но он встанет. Нельзя считать народ быдлом, это не пройдет. Рано радуетесь! <…> Даже если вы будете открывать уголовные дела против нас, это вас не спасет", — подчеркнул оппозиционер.
© Фото : Sputnik МолдоваАкция протеста "Патриотического блока" в Кишиневе
Акция протеста Патриотического блока в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : Sputnik Молдова
Акция протеста "Патриотического блока" в Кишиневе
На митинге не обошлось без провокаций. Неизвестный принялся выкрикивать проукраинские лозунги. Его задержали полицейские.
Бывший премьер-министр Влад Филат так прокомментировал итоги голосования: "Для "Действия и солидарности" это не прочная победа, а лишь хрупкое большинство, достигнутое ценой беспрецедентного давления — максимального использования административных ресурсов, вовлечения президента и даже иностранных политических лидеров в кампанию".
Лидер блока "Победа" Илан Шор пообещал оспорить результаты в суде. "Мы обратимся как в национальные, так и в международные инстанции", — уточнил он. И призвал сограждан к протестам.
© Фото : пресс-служба А7Илан Шор
Генеральный директор А7 Илан Шор - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : пресс-служба А7
Илан Шор
Зато у Евросоюза никаких претензий. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не скрывает радости: "Молдова, вы снова это сделали. <…> Вы ясно обозначили свой выбор: Европа, демократия, свобода. Наши двери открыты. И мы будем рядом с вами на каждом шагу".
Военнослужащие армии Молдавии на внедорожниках HMMWV - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Одесса следующая". Украину готовят к удару с тыла
25 сентября, 08:00

Чем дальше в лес

Молдавский политолог Ян Лисневский считает, что если 15% населения боятся отвечать на вопрос о политических предпочтениях, такую общественную систему очень трудно признать демократической.
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГраждане голосуют на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Граждане голосуют на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Граждане голосуют на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
"Подобные выборы — норма для "Действия и солидарности". Хорошо, что хотя бы аэропорт не заминировали. <…> Хотелось бы обсуждать не это, а новые идеи партий, как они собираются реализовывать свои программы. К сожалению, вся кампания свелась к борьбе с "врагом". При этом, согласно нашим исследованиям, 47% молдаван живут сегодняшним днем, потому что не могут позволить себе думать о завтрашнем. У них слишком много экономических, политических, социальных и даже психологических проблем. С 2020-го 60% населения находятся в состоянии постоянного стресса", — указал он в беседе с РИА Новости.
Политический аналитик Евгений Чебан отметил: многое зависит от дальнейших решений команды Санду. В частности, для управления страной вряд ли хватит одной евроинтеграции, но ничего другого они пока не предложили.
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
"Партия власти испытывает кадровый голод, поэтому Санду пришлось привлекать к кампании известных спортсменов и музыкантов. Кроме того, она выдвинула лозунг "Если не мы, то Путин", потому что никакого позитивного, созидательного плана нет. Это приведет к серьезным проблемам", — рассуждает эксперт.
Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова ожидала такого результата.
"Для Санду и стоящим за ней Евросоюзом ставки были слишком высоки. Для Европы крайне важно удержать Молдавию в сфере своего влияния, поэтому накануне выборов туда отправился звездный десант из лидеров ЕС, выделили крупные денежные транши. При этом Брюссель закрыл глаза на политические репрессии. В итоге дорисовали пару процентов и заявили об очередной победе", — объяснила она в разговоре с РИА Новости.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГраждане голосуют на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах
Граждане голосуют на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Граждане голосуют на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах
И уточнила: легитимность правящей партии остается низкой. "Учитывая, что у "Действия и солидарности" не было никакой позитивной предвыборной программы, непонятно, как они собираются восстанавливать доверие населения", — подчеркнула политолог.
С ее точки зрения, наиболее вероятный сценарий — скатывание в диктатуру. Санду уже контролирует суды и правоохранительные органы, а при безусловной поддержке Запада ей достаточно просто вовремя избавляться от несогласных.
 
В миреМолдавияМайя СандуНаша партияИгорь ДодонРоссияЕвропаВлад ФилатЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала