Додон обвинил молдавские власти в использовании провокаторов
16:11 29.09.2025 (обновлено: 16:18 29.09.2025)
Додон обвинил молдавские власти в использовании провокаторов
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Власти Молдавии используют провокаторов, чтобы помешать проведению протестов граждан, которые недовольны итогами парламентских выборов, заявил РИА Новости экс-президент республики, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон."Власти Молдавии используют провокаторов, чтобы препятствовать проведению протестов. Сегодня была целая группа провокаторов, которые... пытались провоцировать на беспорядки", - сказал Додон.В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает 50,2% голосов, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%. По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%.Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее, на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и уволенный режимом Санду экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%.Для жителей Приднестровья, многие из которых имеют также гражданство Молдавии, власти республики на выборах в этом году открыли втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии, проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены заграждения, массово применялись избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках.Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов.
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Власти Молдавии используют провокаторов, чтобы помешать проведению протестов граждан, которые недовольны итогами парламентских выборов, заявил РИА Новости экс-президент республики, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон.
"Власти Молдавии используют провокаторов, чтобы препятствовать проведению протестов. Сегодня была целая группа провокаторов, которые... пытались провоцировать на беспорядки", - сказал Додон.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Пушков прокомментировал выборы в Молдавии
Вчера, 14:48
В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает 50,2% голосов, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%. По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%.
Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее, на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и уволенный режимом Санду экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%.
Для жителей Приднестровья, многие из которых имеют также гражданство Молдавии, власти республики на выборах в этом году открыли втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии, проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены заграждения, массово применялись избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов.
Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишинёве, Молдова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
ОБСЕ признала парламентские выборы в Молдавии конкурентными
Вчера, 15:24
 
Молдавия, В мире, Наша партия, Майя Санду, Игорь Додон, Гагаузия, Днестр, Александр Стояногло
 
 
