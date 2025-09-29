Рейтинг@Mail.ru
Додон рассказал, сколько голосов набрал Патриотический блок в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 29.09.2025 (обновлено: 16:12 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045162264.html
Додон рассказал, сколько голосов набрал Патриотический блок в Молдавии
Додон рассказал, сколько голосов набрал Патриотический блок в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025
Додон рассказал, сколько голосов набрал Патриотический блок в Молдавии
Оппозиционный патриотический блок в Молдавии сформирует самую крупную фракцию в парламенте республики, если выборы будут признаны состоявшимися, заявил РИА... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T16:03:00+03:00
2025-09-29T16:12:00+03:00
молдавия
парламентские выборы в молдавии
наша партия
майя санду
в мире
гагаузия
днестр
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045102898_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_95ebf070f99a44e5bf9b72530e6e6076.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционный патриотический блок в Молдавии сформирует самую крупную фракцию в парламенте республики, если выборы будут признаны состоявшимися, заявил РИА Новости экс-президент, один из лидеров политсилы Игорь Додон."Патриотический блок внутри страны взял 28%, с учетом диаспоры - 24%. Мы сформируем самую крупную фракцию в следующем парламенте, если выборы будут признаны", - заявил Додон.В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает 50,2% голосов, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%. По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%.Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее, на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и уволенный режимом Санду экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%.Для жителей Приднестровья, многие из которых имеют также гражданство Молдавии, власти республики на выборах в этом году открыли втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии, проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены заграждения, массово применялись избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов.
https://ria.ru/20250929/obse-2045152727.html
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045151407.html
молдавия
гагаузия
днестр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045102898_100:0:1238:853_1920x0_80_0_0_828201e66cd176ffc965aa44681ade67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, парламентские выборы в молдавии, наша партия, майя санду, в мире, гагаузия, днестр, игорь додон, александр стояногло
Молдавия, Парламентские выборы в Молдавии, Наша партия, Майя Санду, В мире, Гагаузия, Днестр, Игорь Додон, Александр Стояногло
Додон рассказал, сколько голосов набрал Патриотический блок в Молдавии

Додон: Патриотический блок набрал 28% голосов внутри Молдавии

© Sputnik МолдоваЛидеры оппозиционного "Патриотического блока" Игорь Додон и Василий Тарлев во время акции протеста Патриотического блока в Кишинёве
Лидеры оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон и Василий Тарлев во время акции протеста Патриотического блока в Кишинёве - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Sputnik Молдова
Лидеры оппозиционного "Патриотического блока" Игорь Додон и Василий Тарлев во время акции протеста Патриотического блока в Кишинёве
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционный патриотический блок в Молдавии сформирует самую крупную фракцию в парламенте республики, если выборы будут признаны состоявшимися, заявил РИА Новости экс-президент, один из лидеров политсилы Игорь Додон.
"Патриотический блок внутри страны взял 28%, с учетом диаспоры - 24%. Мы сформируем самую крупную фракцию в следующем парламенте, если выборы будут признаны", - заявил Додон.
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В ОБСЕ засомневались в беспристрастности ЦИК Молдавии
Вчера, 15:21
В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 100% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает 50,2% голосов, оппозиция - 49,8%. Избирательный порог сумели преодолеть Патриотический блок – 24,17% голосов, блок "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%. По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%.
Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее, на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и уволенный режимом Санду экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%.
Для жителей Приднестровья, многие из которых имеют также гражданство Молдавии, власти республики на выборах в этом году открыли втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии, проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены заграждения, массово применялись избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов.
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Эксперт оценил итоги парламентских выборов в Молдавии
Вчера, 15:16
 
МолдавияПарламентские выборы в МолдавииНаша партияМайя СандуВ миреГагаузияДнестрИгорь ДодонАлександр Стояногло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала