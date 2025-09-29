Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил итоги парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025
15:16 29.09.2025
Эксперт оценил итоги парламентских выборов в Молдавии
Эксперт оценил итоги парламентских выборов в Молдавии
в мире
молдавия
европа
гагаузия
алексей мартынов (политолог)
майя санду
евгения гуцул
обсе
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Деградация европейской демократии была продемонстрирована на парламентских выборах в Молдавии, а главным потерпевшим стал молдавский народ, заявил РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов. В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) предварительно потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. "Это слишком комплементарно называть выборами, это не выборы. Это технологически настроенные, так сказать, репрессивными инструментами удержание власти нужным прокси-правительством, европейским прокси-правительством…Главный вывод из всего происходящего надо сделать, что в Европе не нужна электоральная демократия. Прошли те времена, когда Европа справедливо кичилась своими электоральными демократическими традициями. Хваленая, так сказать, европейская демократия вот здесь ровно и умерла", - сказал он. Мартынов, говоря о молдавских выборах, отметил, что за фасадом правильных слов строится тоталитарный механизм назначения через "псевдоэлектроральные процедуры". "Массовые аресты, какие-то обыски, закрытие разнообразных новых медиа оппозиционных… Устрашение, аресты…Это все было реализовано, соответственно, курирующими эти электоральные процедуры специально присланными из Брюсселя", - добавил эксперт. Мартынов подчеркнул, что сама Санду в течение вчерашнего дня была склонна не признать результаты этого голосования. Он напомнил, что в преддверии выборов из списков исключили партию "Сердце Молдовы", входящую в оппозиционный Патриотический блок, а в день выборов ЦИК отменил регистрацию партии "Великая Молдова". "Главным потерпевшим от этого псевдоэлектрорального беспредела в Молдове, конечно, является молдавский избиратель, молдавский народ, который потерял последнюю иллюзию на то, что они на что-то влияют, что-то могут изменить в своей жизни", - считает эксперт. По его словам, многим избирателям просто не позволили проголосовать. Мартынов добавил, что в том числе на участках, которые были открыты, создавали дополнительные сложности. "Тотальное разочарование (народа – ред.)… удручает, что легендарная европейская демократия деградировала настолько, что демонстрирует подобные вещи в своём исполнении, пускай условно на молдавском полигоне. Это означает, что все эти практики мы скоро увидим на европейских выборах тоже", - заключил он. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.
молдавия
европа
гагаузия
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Деградация европейской демократии была продемонстрирована на парламентских выборах в Молдавии, а главным потерпевшим стал молдавский народ, заявил РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
В Молдавии 28 сентября прошли парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) предварительно потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов.
"Это слишком комплементарно называть выборами, это не выборы. Это технологически настроенные, так сказать, репрессивными инструментами удержание власти нужным прокси-правительством, европейским прокси-правительством…Главный вывод из всего происходящего надо сделать, что в Европе не нужна электоральная демократия. Прошли те времена, когда Европа справедливо кичилась своими электоральными демократическими традициями. Хваленая, так сказать, европейская демократия вот здесь ровно и умерла", - сказал он.
Мартынов, говоря о молдавских выборах, отметил, что за фасадом правильных слов строится тоталитарный механизм назначения через "псевдоэлектроральные процедуры". "Массовые аресты, какие-то обыски, закрытие разнообразных новых медиа оппозиционных… Устрашение, аресты…Это все было реализовано, соответственно, курирующими эти электоральные процедуры специально присланными из Брюсселя", - добавил эксперт.
Мартынов подчеркнул, что сама Санду в течение вчерашнего дня была склонна не признать результаты этого голосования.
Он напомнил, что в преддверии выборов из списков исключили партию "Сердце Молдовы", входящую в оппозиционный Патриотический блок, а в день выборов ЦИК отменил регистрацию партии "Великая Молдова". "Главным потерпевшим от этого псевдоэлектрорального беспредела в Молдове, конечно, является молдавский избиратель, молдавский народ, который потерял последнюю иллюзию на то, что они на что-то влияют, что-то могут изменить в своей жизни", - считает эксперт.
По его словам, многим избирателям просто не позволили проголосовать. Мартынов добавил, что в том числе на участках, которые были открыты, создавали дополнительные сложности. "Тотальное разочарование (народа – ред.)… удручает, что легендарная европейская демократия деградировала настолько, что демонстрирует подобные вещи в своём исполнении, пускай условно на молдавском полигоне. Это означает, что все эти практики мы скоро увидим на европейских выборах тоже", - заключил он.
Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.
