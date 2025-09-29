https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045142388.html

В комитете "Победа" рассказали, в чем заключалась интрига выборов

В комитете "Победа" рассказали, в чем заключалась интрига выборов

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Интрига нынешних парламентских выборов в Молдавии заключалась лишь в том, устроит ли правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) результат, и сколько они себе "нарисуют", если результат им не понравится, заявил РИА Новости председатель национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. "На этих выборах было две интриги: первая - будут ли они (выборы – ред.) признаны состоявшимися, здесь все зависело от результата... А вторая интрига - сколько они (партия "Действие и солидарность" - ред.) себе "нарисуют", исходя из того, если выборы не признают", - заявил Петрович. Так как выборы признали состоявшимися, а те нарушения, которые были зафиксированы сочли незначительными, то партия "Действие и солидарность" может спокойно, руководствуясь лозунгом "победителей не судят", причислить себя к победителям на парламентских выборах, заявил эксперт. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.

