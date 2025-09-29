Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал выборы в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045140517.html
Пушков прокомментировал выборы в Молдавии
Пушков прокомментировал выборы в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025
Пушков прокомментировал выборы в Молдавии
Оппозиция не "проиграла" на парламентских выборах в Молдавии, у нее украли победу, как это было и на президентских выборах в Румынии, заявил сенатор Алексей... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:48:00+03:00
2025-09-29T14:48:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
кишинев
майя санду
алексей пушков
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129864/65/1298646571_0:0:2270:1277_1920x0_80_0_0_5d544ea90e86644b47b52fd0b8c62a8f.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Оппозиция не "проиграла" на парламентских выборах в Молдавии, у нее украли победу, как это было и на президентских выборах в Румынии, заявил сенатор Алексей Пушков. "Корпорация BBC с радостью и облегчением сообщила, что партия (президента Молдавии Майи) Санду "победила" на выборах в Молдавии, а оппозиция "проиграла". Тут требуется уточнение: Санду не победила, а сфабриковала результат с помощью подлогов, запретов оппонентов и прочих махинаций. А оппозиция не "проиграла": у нее украли победу", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Так же, как ее точно так же украли у кандидатов в президенты Румынии Кэлина Джорджеску и Джордже Симиона в Румынии, отметил политик. "По одному сценарию", - заключил он. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
https://ria.ru/20250929/sandu-2045002981.html
https://ria.ru/20250929/vybory-2045056150.html
молдавия
румыния
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129864/65/1298646571_0:0:2270:1703_1920x0_80_0_0_5a6d85babf875d8d6af71e306ded781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, кишинев, майя санду, алексей пушков, игорь додон
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев, Майя Санду, Алексей Пушков, Игорь Додон
Пушков прокомментировал выборы в Молдавии

Пушков: оппозиция не проиграла на выборах в Молдавии, у нее украли победу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Оппозиция не "проиграла" на парламентских выборах в Молдавии, у нее украли победу, как это было и на президентских выборах в Румынии, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Корпорация BBC с радостью и облегчением сообщила, что партия (президента Молдавии Майи) Санду "победила" на выборах в Молдавии, а оппозиция "проиграла". Тут требуется уточнение: Санду не победила, а сфабриковала результат с помощью подлогов, запретов оппонентов и прочих махинаций. А оппозиция не "проиграла": у нее украли победу", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Пушков предупредил о возможной выходке Санду на выборах
Вчера, 01:59
Так же, как ее точно так же украли у кандидатов в президенты Румынии Кэлина Джорджеску и Джордже Симиона в Румынии, отметил политик. "По одному сценарию", - заключил он.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках.
Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Молдавская оппозиция не признает результаты выборов, заявил Шор
Вчера, 10:54
 
В миреМолдавияРумынияКишиневМайя СандуАлексей ПушковИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала