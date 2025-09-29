https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045140517.html

Пушков прокомментировал выборы в Молдавии

Пушков прокомментировал выборы в Молдавии

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Оппозиция не "проиграла" на парламентских выборах в Молдавии, у нее украли победу, как это было и на президентских выборах в Румынии, заявил сенатор Алексей Пушков. "Корпорация BBC с радостью и облегчением сообщила, что партия (президента Молдавии Майи) Санду "победила" на выборах в Молдавии, а оппозиция "проиграла". Тут требуется уточнение: Санду не победила, а сфабриковала результат с помощью подлогов, запретов оппонентов и прочих махинаций. А оппозиция не "проиграла": у нее украли победу", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Так же, как ее точно так же украли у кандидатов в президенты Румынии Кэлина Джорджеску и Джордже Симиона в Румынии, отметил политик. "По одному сценарию", - заключил он. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.

