В Кишиневе проходят протесты оппозиции против итогов выборов

В Кишиневе проходят протесты оппозиции против итогов выборов

В Кишиневе проходит митинг оппозиции против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Действие и солидарность". РИА Новости, 29.09.2025

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. В Кишиневе проходит митинг оппозиции против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Действие и солидарность".Представители и сторонники "Патриотического блока" собрались на акцию у здания высшего законодательного органа. Ее безуспешно попытались сорвать провокаторы, которые выкрикивали лозунг ОУН* "Слава Украине!"**. Также там заметили правого активиста, сторонника ПДС Марина Андони, известного оскорбительными высказываниями в адрес гагаузов.На манифестации выступил один из лидеров "Патриотического блока", глава Соцпартии Игорь Додон. "Опять через диаспору сделали все возможное, чтобы Санду и партия "Действие и солидарность" остались у власти. Нельзя считать народ быдлом, это не пройдет. Рано радуетесь, вы не понимаете, куда вы лезете. Даже если вы будете нас прессовать, это вас не спасет, народ недоволен, народ вас не боится, народ вас ненавидит", — подчеркнул он.По словам политика, Запад использовал все возможные средства, чтобы помочь действующей власти."Они уже говорят о победе Европы над Россией. Это была не только внутриполитическая борьба, но и геополитическая. Были использованы все рычаги. Это и средства, которые через разные НПО были выделены на избирательную кампанию действующей власти, и прямое вмешательство со стороны европейских лидеров. За последние месяц-полтора здесь побывали практически все видные фигуры европейского истеблишмента", — отметил Додон.Он заявил, что выборы будут признаны легальными только после того, как ЦИК и суды рассмотрят жалобы от всех кандидатов. Оппозиция уже обратилась в Центризбирком по этому вопросу.В свою очередь, экс-премьер, председатель партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил, что прошедшие выборы были сфальсифицированы."Сегодня наши специалисты, юристы анализируют все нарушения, которые были зафиксированы, после этого примем решения. Нарушения есть, если будут доказательства, мы обязательно опротестуем результаты", — сказал он.По результатам после подсчета 100% бюллетеней правящая партия набрала 50,2%, а оппозиционные политсилы — 49,8%.ПДС удалось одержать победу за счет голосов с избирательных участков за рубежом — 78,61%, тогда как оппозиция в сумме набрала 17,73%. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13% и 49,54% голосов соответственно. Выборы в МолдавииПарламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.*Организация украинских националистов, запрещена в России.**Данная информация опубликована исключительно для информации и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

Обстановка на митинге оппозиции в Кишиневе Провокаторы на митинге оппозиции в Кишиневе выкрикивали "Слава Украине"*, их вывели с места протеста, передает корреспондент РИА Новости * в январе 2024 года Минюст России внес лозунг в перечень нацистских 2025-09-29T14:43 true PT0M13S

Потасовка на митинге в Кишиневе Потасовка на митинге в Кишиневе 2025-09-29T14:43 true PT0M36S

Протесты сторонников "Патриотического блока" в Кишиневе Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил на митинге в Кишиневе, что власть рано радуется, народ недоволен и не боится: "победа будет за нами". При этом политик отметил в ходе протестов , что действующие власти Молдавии напугали людей, поэтому некоторые из них не пошли на выборы, но "многие ненавидят ПДС". Кадры с этих протестов – на видео корреспондента РИА Новости. 2025-09-29T14:43 true PT0M08S

Заявление экс-президента Молдавии о парламентских выборах внутри республики Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил, что правящая партия Санду проиграла парламентские выборы внутри республики, ЦИК должен рассмотреть жалобы "завтра-послезавтра". Политик также призвал участников протестов в Кишиневе не поддаваться на провокации и действовать в рамках закона. 2025-09-29T14:43 true PT1M51S

"Власти Молдавии нагнетали атмосферу страха и репрессий". Итальянские СМИ о выборах в Молдавии Власти Молдавии "нагнетали атмосферу страха и репрессий" на парламентских выборах, пишет итальянское издание Giornale d'Italia. Оно же подчеркивает, что заявления молдавских граждан о нарушениях на выборах в пользу в партии Санду подтверждаются фактами. Видео – из материала СМИ. 2025-09-29T14:43 true PT1M55S

Один из лидеров Патриотического блока о фальсификации выборов Мы считаем, что выборы были сфальсифицированы — Тарлев. "Сейчас мы собираем доказательства и после этого примем решение", — заявил один из лидеров Патриотического блока Василе Тарлев в ходе акции протеста оппозиции. 2025-09-29T14:43 true PT0M15S

Предположительно, процесс фальсификации выборов в Молдавии В сети расходится видео, на котором якобы проходит процесс фальсификации выборов. Сообщают, что люди на кадрах — предположительно, члены избирательной комиссии, ставят штампы в бюллетени. За кадром слышно, как женский голос диктует "PAS", другие шутят по поводу этого процесса. 2025-09-29T14:43 true PT0M28S

Молдаване в Москве раскритиковали Кишинев за ограничения на выборах Молдаване в Москве раскритиковали Кишинев за ограничения на выборах. Молдавская диаспора, голосующая на парламентских выборах в Москве, рассказала РИА Новости о проходящих выборах, назвав их диктатурой под видом демократии, а также отметив, что из-за маленького количества бюллетеней, выделенных Москве, голосовать приходится в других странах. В России открыто всего два участка для голосования - оба находятся в Москве, причем в одном месте. Один из участков - в посольстве Молдавии, второй участок - в консульском отделе посольства, который находится за углом, в том же самом здании. 2025-09-29T14:43 true PT2M13S

Заполненные урны в Парме после открытия участков для голосования на выборах в Молдавии На зарубежных участках в Италии уже фиксируются первые странности: избиратели, пришедшие почти к открытию в Парме, обнаружили урны, частично заполненные бюллетенями всего спустя полчаса после старта голосования. 2025-09-29T14:43 true PT0M10S

