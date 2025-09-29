Рейтинг@Mail.ru
Додон прокомментировал выборы в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 29.09.2025 (обновлено: 12:56 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045092669.html
Додон прокомментировал выборы в Молдавии
Додон прокомментировал выборы в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025
Додон прокомментировал выборы в Молдавии
Парламентские выборы в Молдавии не могут быть признаны легальными до тех пор, пока ЦИК и суды не рассмотрят жалобы от всех кандидатов, заявил на митинге в... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:50:00+03:00
2025-09-29T12:56:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
игорь додон
евгения гуцул
виталий игнатьев
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045094554_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_a99af3e109bb001e46af68495d261e4b.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии не могут быть признаны легальными до тех пор, пока ЦИК и суды не рассмотрят жалобы от всех кандидатов, заявил на митинге в Кишиневе один из лидеров Патриотического блока, экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Режим президента Молдавии майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. "До того как будут просмотрены все наши жалобы, а жалобы были вчера и от блока, и от других оппозиционных партий, пока рано говорить легальны выборы или нет, потому что есть процедура. Каждый избирательный конкурент имеет права подавать определенные жалобы, их рассматривает ЦИК, потом суды, потом Конституционный суд, мы пройдем весь этап", - заявил Додон. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.
https://ria.ru/20250929/peskov-2045083513.html
https://ria.ru/20250929/moldavija-2045074092.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045094554_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6fc2b5b24b8eeb5f5c0513d7f2ec0ff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, игорь додон, евгения гуцул, виталий игнатьев, обсе, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Игорь Додон, Евгения Гуцул, Виталий Игнатьев, ОБСЕ, Парламентские выборы в Молдавии
Додон прокомментировал выборы в Молдавии

Додон: выборы в Молдавии не могут быть признаны легальными до рассмотрения жалоб

© AP Photo / Vadim GhirdaБывший президент Молдовы Игорь Додон во время акции протеста в Кишинёве. 29 сентября 2025
Бывший президент Молдовы Игорь Додон во время акции протеста в Кишинёве. 29 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Бывший президент Молдовы Игорь Додон во время акции протеста в Кишинёве. 29 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии не могут быть признаны легальными до тех пор, пока ЦИК и суды не рассмотрят жалобы от всех кандидатов, заявил на митинге в Кишиневе один из лидеров Патриотического блока, экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Режим президента Молдавии майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Песков заявил о лишении молдаван возможности проголосовать в России
Вчера, 12:22
"До того как будут просмотрены все наши жалобы, а жалобы были вчера и от блока, и от других оппозиционных партий, пока рано говорить легальны выборы или нет, потому что есть процедура. Каждый избирательный конкурент имеет права подавать определенные жалобы, их рассматривает ЦИК, потом суды, потом Конституционный суд, мы пройдем весь этап", - заявил Додон.
Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.
Очередь из автомобилей на мосту через Днестр в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Молдавия разблокировала мосты через Днестр
Вчера, 11:53
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияИгорь ДодонЕвгения ГуцулВиталий ИгнатьевОБСЕПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала