Санду получила послушный, но нелегитимный парламент, считает эксперт

Санду получила послушный, но нелегитимный парламент, считает эксперт - РИА Новости, 29.09.2025

Санду получила послушный, но нелегитимный парламент, считает эксперт

Президент Молдавии Майя Санду по итогам прошедших накануне парламентских выборов получила послушный, но нелегитимный парламент, заявил РИА Новости экс-глава МИД

2025-09-29T12:09:00+03:00

2025-09-29T12:09:00+03:00

2025-09-29T12:09:00+03:00

ТИРАСПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду по итогам прошедших накануне парламентских выборов получила послушный, но нелегитимный парламент, заявил РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. "По итогу Майя Санду получила послушный парламент. Однако его легитимность вряд ли кого-то введет в заблуждение. Также как мало кто теперь поверит в независимость и нейтральность Молдавии. Страна твердо поставлена на путь Украины. Соскочить с этого гибельного пути, как это сумела Грузия, Молдавии не позволили", - сказал Шорников. По его словам, это были последние выборы в истории независимой Республики Молдова. "С демократией здесь покончено. А если политика в Молдове будет развиваться в том же направлении, что и в последние годы, то покончено будет и с государственностью", - отметил собеседник агентства. По его мнению, многие политологи, понимая властные ресурсы по фальсификации выборов, не сомневались, что ПДС (правящая проевропейская партия - ред.) сохранит свои позиции в парламенте, но оставалась какая-то надежда на консолидацию общества. "Высокая явка сама по себе могла изменить ситуацию. Но атмосфера страха войны и угрозы репрессий, которую нагнетали власти на протяжении нескольких месяцев, привели к тому, что многие просто утратили интерес к голосованию", - сказал эксперт. Он считает, что еще больше, чем жители Молдавии, потеряла интерес к выборам европейская диаспора. "Избирательные участки стояли почти пустыми. Собственно, за тех, кто не пришел, выбор сделали те, кто вбрасывал, а потом подсчитывал бюллетени. В итоге оказалось, что в западной Европе "проголосовали" больше четверти миллиона человек. Самые масштабные вбросы были, видимо, в Италии, где каждый час фиксировалось голосование по 10 тысяч избирателей-"невидимок", - отметил Шорников. Он уточнил, что режим так называемых "неудобных" избирателей из России, Приднестровья и Гагаузии старался отсечь всеми доступными методами. "Российских молдаван фактически лишили права голоса, открыв символические два участка в Москве на полумиллионную диаспору, приднестровцев старались физически не пропустить на правый берег Днестра, перекрыв движение по мостам, а на участках для гагаузских избирателей все время пропадал интернет, что создавало огромные очереди", - сказал эксперт. По его словам, не слышен и голос наблюдателей из Западной Европы о массовых нарушениях в ходе голосования. "Европу все устраивает. Все технологии имитации демократических процедур были заимствованы и применяемы с санкции Брюсселя. Очевидно, что подавление оппозиции – обыски, аресты, снятия партий с выборов – тоже осуществлялось с позволения Евросоюза. Что касается наблюдателей из других стран, то их просто не допустили", - подчеркнул Шорников. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.

2025

