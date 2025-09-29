https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045049751.html

На выборах в Молдавии зафиксировали 236 нарушений

КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. ЦИК Молдавии заявляет о 236 нарушениях на парламентских выборах Молдавии, сообщила глава комиссия Анжела Караман.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов."Вчера объявили, что выборы прошли свободно, без значительных инцидентов. Однако, по данным Генерального инспектората полиции, на протяжении дня было зарегистрировано 236 нарушений избирательного процесса, касающееся фотографирования бюллетеней, запрещенной агитации, повреждения бюллетеней и выноса их с территории избирательного участка, неразрешенное размещение избирательных афиш, подвоз избирателей, разумные подозрения в избирательной коррупции, нарушения права голосования и создание помех деятельности избирательного органа", - сказала Караман.Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон ранее заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.

