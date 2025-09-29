Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал результаты парламентских выборов в Молдавии
10:16 29.09.2025 (обновлено: 10:17 29.09.2025)
Эксперт прокомментировал результаты парламентских выборов в Молдавии
Эксперт прокомментировал результаты парламентских выборов в Молдавии
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Результаты парламентских выборов в Молдавии не могут быть достоверными, они искажены из-за многочисленных нарушений и фальсификаций, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. "Можно говорить о том, что оппозиция победила внутри страны, ввиду того что правящая партия набрала меньше половины голосов. Но говорить о победе и поражениях при таких выборах не приходится, изначально было понятно, что эти выборы не дадут реальные результаты. Мы видим исковерканные результаты ввиду всех тех действий, которые совершила (правящая) партия "Действие и солидарность", - сказал Чуря. По его словам, рассказывать о нарушениях должны оппозиционные партии, поскольку они детально следили за избирательным процессам. Но рядовые граждане замечают несоответствия. "Использование административного ресурса со стороны партии "Действие и солидарность" - это лишь малая часть. Даже в день выборов были нарушения, причем, довольно заметные. Был использован целый ряд фальсификаций и манипуляций, который включал в себя и недопуск к выборам определенных категорий граждан Молдавии, к примеру, приднестровцев и жителей России. Это лишь часть того, что происходило", - подчеркнул Чуря. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
Эксперт прокомментировал результаты парламентских выборов в Молдавии

КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Результаты парламентских выборов в Молдавии не могут быть достоверными, они искажены из-за многочисленных нарушений и фальсификаций, заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
"Можно говорить о том, что оппозиция победила внутри страны, ввиду того что правящая партия набрала меньше половины голосов. Но говорить о победе и поражениях при таких выборах не приходится, изначально было понятно, что эти выборы не дадут реальные результаты. Мы видим исковерканные результаты ввиду всех тех действий, которые совершила (правящая) партия "Действие и солидарность", - сказал Чуря.
По его словам, рассказывать о нарушениях должны оппозиционные партии, поскольку они детально следили за избирательным процессам. Но рядовые граждане замечают несоответствия. "Использование административного ресурса со стороны партии "Действие и солидарность" - это лишь малая часть. Даже в день выборов были нарушения, причем, довольно заметные. Был использован целый ряд фальсификаций и манипуляций, который включал в себя и недопуск к выборам определенных категорий граждан Молдавии, к примеру, приднестровцев и жителей России. Это лишь часть того, что происходило", - подчеркнул Чуря.
В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,65% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
