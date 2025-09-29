https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045018682.html

Правящая в Молдавии ПДС потеряла десять мест в парламенте по итогам выборов

Правящая в Молдавии ПДС потеряла десять мест в парламенте по итогам выборов - РИА Новости, 29.09.2025

Правящая в Молдавии ПДС потеряла десять мест в парламенте по итогам выборов

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" потеряла десять мест в парламенте по итогам выборов, следует из данных ЦИК страны после обработки 99,03%... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T06:59:00+03:00

2025-09-29T06:59:00+03:00

2025-09-29T15:02:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

майя санду

александр стояногло

игорь додон

парламентские выборы в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044901009_0:0:2945:1657_1920x0_80_0_0_8077a3a20b76c66f4d6c2a3514f9a0ba.jpg

КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" потеряла десять мест в парламенте по итогам выборов, следует из данных ЦИК страны после обработки 99,03% бюллетеней.По предварительным данным, наблюдается следующий расклад сил:При этом на избирательных участках внутри Молдавии оппозиция одержала победу, набрав в сумме 49,54% голосов. Так, "Патриотический блок" получил 28,25%, "Альтернатива" — 9,22%, "Наша партия" — 6,35%, "Демократия дома" — 5,72%. Правящая ПДС заручилась лишь 44,13% голосов.После объявления предварительных результатов экс-президент Молдавии, один из лидеров "Патриотического блока" Игорь Додон объявил о победе оппозиции на выборах внутри страны. Он пообещал отстаивать ее на мирной акции протеста, которая пройдет в центре Кишинева в понедельник. Политик призвал другие оппозиционные силы присоединиться к митингу.Выборы в МолдавииПарламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045020720.html

молдавия

гагаузия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сторонники "Патриотического блока" у здания ЦИК в Кишиневе У здания ЦИК в Кишиневе собрались несколько десятков сторонников Патриотического блока, передает корреспондент РИА Новости. В митинге участвуют бывший президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев. Додон заявил, что к 23.00 мск ПДС проиграла на парламентских выборах, оппозиция будет защищать свои голоса. Оппозиционеры сообщили, что выйдут в понедельник в 12.00 на массовый митинг. 2025-09-29T06:59 true PT0M10S

Кадры как неизвестный якобы предложил 50 евро за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке В соцсетях публикуют видеозаписи, на которых неизвестный якобы предложил 50 евро за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке (PAS), и по 20 евро за каждого приведённого избирателя. 2025-09-29T06:59 true PT1M47S

Молдаване в Москве раскритиковали Кишинев за ограничения на выборах Молдаване в Москве раскритиковали Кишинев за ограничения на выборах. Молдавская диаспора, голосующая на парламентских выборах в Москве, рассказала РИА Новости о проходящих выборах, назвав их диктатурой под видом демократии, а также отметив, что из-за маленького количества бюллетеней, выделенных Москве, голосовать приходится в других странах. В России открыто всего два участка для голосования - оба находятся в Москве, причем в одном месте. Один из участков - в посольстве Молдавии, второй участок - в консульском отделе посольства, который находится за углом, в том же самом здании. 2025-09-29T06:59 true PT2M13S

Подвоз избирателей в Румынии на участок по выборам в парламент Молдавии В Румынии организовали подвоз избирателей на участок по выборам в парламент Молдавии, сообщает телеграм-канал "Новости для Гагаузии". 2025-09-29T06:59 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, александр стояногло, игорь додон, парламентские выборы в молдавии, россия