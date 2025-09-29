Рейтинг@Mail.ru
Правящая в Молдавии ПДС потеряла десять мест в парламенте по итогам выборов
06:59 29.09.2025 (обновлено: 15:02 29.09.2025)
Правящая в Молдавии ПДС потеряла десять мест в парламенте по итогам выборов
Правящая в Молдавии ПДС потеряла десять мест в парламенте по итогам выборов - РИА Новости, 29.09.2025
Правящая в Молдавии ПДС потеряла десять мест в парламенте по итогам выборов
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" потеряла десять мест в парламенте по итогам выборов, следует из данных ЦИК страны после обработки 99,03%... РИА Новости, 29.09.2025
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
александр стояногло
игорь додон
парламентские выборы в молдавии
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" потеряла десять мест в парламенте по итогам выборов, следует из данных ЦИК страны после обработки 99,03% бюллетеней.По предварительным данным, наблюдается следующий расклад сил:При этом на избирательных участках внутри Молдавии оппозиция одержала победу, набрав в сумме 49,54% голосов. Так, "Патриотический блок" получил 28,25%, "Альтернатива" — 9,22%, "Наша партия" — 6,35%, "Демократия дома" — 5,72%. Правящая ПДС заручилась лишь 44,13% голосов.После объявления предварительных результатов экс-президент Молдавии, один из лидеров "Патриотического блока" Игорь Додон объявил о победе оппозиции на выборах внутри страны. Он пообещал отстаивать ее на мирной акции протеста, которая пройдет в центре Кишинева в понедельник. Политик призвал другие оппозиционные силы присоединиться к митингу.Выборы в МолдавииПарламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Сторонники "Патриотического блока" у здания ЦИК в Кишиневе
У здания ЦИК в Кишиневе собрались несколько десятков сторонников Патриотического блока, передает корреспондент РИА Новости. В митинге участвуют бывший президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев. Додон заявил, что к 23.00 мск ПДС проиграла на парламентских выборах, оппозиция будет защищать свои голоса. Оппозиционеры сообщили, что выйдут в понедельник в 12.00 на массовый митинг.
2025-09-29T06:59
true
PT0M10S
Кадры как неизвестный якобы предложил 50 евро за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке
В соцсетях публикуют видеозаписи, на которых неизвестный якобы предложил 50 евро за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке (PAS), и по 20 евро за каждого приведённого избирателя.
2025-09-29T06:59
true
PT1M47S
Молдаване в Москве раскритиковали Кишинев за ограничения на выборах
Молдаване в Москве раскритиковали Кишинев за ограничения на выборах. Молдавская диаспора, голосующая на парламентских выборах в Москве, рассказала РИА Новости о проходящих выборах, назвав их диктатурой под видом демократии, а также отметив, что из-за маленького количества бюллетеней, выделенных Москве, голосовать приходится в других странах. В России открыто всего два участка для голосования - оба находятся в Москве, причем в одном месте. Один из участков - в посольстве Молдавии, второй участок - в консульском отделе посольства, который находится за углом, в том же самом здании.
2025-09-29T06:59
true
PT2M13S
Подвоз избирателей в Румынии на участок по выборам в парламент Молдавии
В Румынии организовали подвоз избирателей на участок по выборам в парламент Молдавии, сообщает телеграм-канал "Новости для Гагаузии".
2025-09-29T06:59
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044901009_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_1ceb9fa79b47c703db6fb3728fa8745b.jpg
1920
1920
true
Правящая в Молдавии ПДС потеряла десять мест в парламенте по итогам выборов

Мужчина голосует на избирательном участке в посольстве Республики Молдавия в Москве на парламентских выборах
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" потеряла десять мест в парламенте по итогам выборов, следует из данных ЦИК страны после обработки 99,03% бюллетеней.
По предварительным данным, наблюдается следующий расклад сил:
  • ПДС получила 49,85% голосов и 53 мандата;
  • "Патриотический блок" — 24,36% и 27;
  • блок "Альтернатива" — 8,02% и девять;
  • "Наша партия" — 6,24% и шесть;
  • партия "Демократия дома" — 5,65% и шесть.

Молдавская полиция заявила, что получила сообщения о более чем 200 нарушениях в день голосования, тогда как наблюдатели зафиксировали 600.

"Диктатура Санду под видом демократии": как прошли выборы в Молдавии
При этом на избирательных участках внутри Молдавии оппозиция одержала победу, набрав в сумме 49,54% голосов. Так, "Патриотический блок" получил 28,25%, "Альтернатива" — 9,22%, "Наша партия" — 6,35%, "Демократия дома" — 5,72%. Правящая ПДС заручилась лишь 44,13% голосов.
После объявления предварительных результатов экс-президент Молдавии, один из лидеров "Патриотического блока" Игорь Додон объявил о победе оппозиции на выборах внутри страны. Он пообещал отстаивать ее на мирной акции протеста, которая пройдет в центре Кишинева в понедельник. Политик призвал другие оппозиционные силы присоединиться к митингу.

Выборы в Молдавии

Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.

Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.

За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
  • "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
  • Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
  • Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
  • "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
