Оппозиция побеждает на выборах внутри Молдавии
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидеры оппозиционного "Патриотического блока": председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон и лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев на брифинге после закрытия избирательных участков
КИШИНЕВ, 29 сен — РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, побеждают на парламентских выборах внутри страны с 49,54%, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) за счет участков за рубежом набирает 49,70%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 98,42% протоколов.
По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" — 9,22%, "Наша партия" — 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%.
После подсчета 98,42% протоколов со всех участков, включая зарубежные, "Действие и солидарность" за счет голосов избирателей за границей набирает 49,70%, Патриотический блок – 24,45%, блок "Альтернатива" — 8,04%, "Наша партия" — 6,25%, партия "Демократия дома" – 5,66%.
Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее — на президентских выборах. В ноябре 2024 года во втором туре за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду — 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, а Стояногло — 44,67% голосов.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил о победе оппозиции на выборах внутри страны. Он также отметил фальсификации на зарубежных участках и пообещал отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
Выборы в Молдавии
Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.
Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.
В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.
Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.
За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
- "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
- Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
- Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
- "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.