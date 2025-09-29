Рейтинг@Mail.ru
ПДС за счет участков за рубежом набирает 49,7% на выборах в Молдавии
04:16 29.09.2025
ПДС за счет участков за рубежом набирает 49,7% на выборах в Молдавии
ПДС за счет участков за рубежом набирает 49,7% на выборах в Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025
ПДС за счет участков за рубежом набирает 49,7% на выборах в Молдавии
Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, на выборах в парламент побеждают внутри страны с 49,54% после обработки 100% протоколов, правящая... РИА Новости, 29.09.2025
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, на выборах в парламент побеждают внутри страны с 49,54% после обработки 100% протоколов, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) за счет участков за рубежом набирает всего 49,70% после подсчета 98,42% протоколов с участков, свидетельствуют данные ЦИК.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися.Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 98,42% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает всего 49,70% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 24,45% голосов, блок "Альтернатива" - 8,04%, "Наша партия" - 6,25%, партия "Демократия дома" – 5,66%.По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%.Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее - на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур президентских выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов.Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявлял Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
ПДС за счет участков за рубежом набирает 49,7% на выборах в Молдавии

ЦИК Молдавии: ПДС набирает 49,7% за счет участков за рубежом

КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, на выборах в парламент побеждают внутри страны с 49,54% после обработки 100% протоколов, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) за счет участков за рубежом набирает всего 49,70% после подсчета 98,42% протоколов с участков, свидетельствуют данные ЦИК.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися.
Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 98,42% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает всего 49,70% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 24,45% голосов, блок "Альтернатива" - 8,04%, "Наша партия" - 6,25%, партия "Демократия дома" – 5,66%.
По результатам подсчета 100% протоколов с избирательных участков внутри страны правящая партия "Действие и солидарность" набирает 44,13% голосов на парламентских выборах в Молдавии. Оппозиционный Патриотический блок – 28,25% голосов, блок "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" – 5,72%.
Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее - на президентских выборах. В ноябре 2024 года прошел второй тур президентских выборов, за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил, что оппозиция выиграла выборы внутри страны, а также отметил фальсификации на зарубежных участках. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек.
Всего в парламенте Молдавии 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявлял Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуАлександр СтояноглоИгорь ДодонНаша партияОБСЕПарламентские выборы в Молдавии
 
 
