Оппозиционные партии набрали почти 50% на выборах внутри Молдавии

Оппозиционные партии набрали почти 50% на выборах внутри Молдавии - РИА Новости, 29.09.2025

Оппозиционные партии набрали почти 50% на выборах внутри Молдавии

Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают на выборах в парламент 49,54% внутри страны, опережая правящую партию "Действие и... РИА Новости, 29.09.2025

КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набирают на выборах в парламент 49,54% внутри страны, опережая правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), у которой 44,13%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 100% протоколов с участков.У Патриотического блока – 28,26% голосов, блока "Альтернатива" — 9,21%, у "Нашей партии" — 6,35%, у "Демократии дома" – 5,73%.Похожая ситуация в Молдавии уже наблюдалась годом ранее — на президентских выборах. В ноябре 2024 года во втором туре за победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду — 48,81%. Однако после обработки 100% протоколов со всех участков, включая расположенные за рубежом, Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, а Стояногло — 44,67% голосов.Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон после объявления предварительных результатов на стихийном митинге у здания ЦИК заявил о победе оппозиции на выборах внутри страны. Он также отметил фальсификации на зарубежных участках и пообещал отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

