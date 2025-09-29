Рейтинг@Mail.ru
Патриотический блок победил на выборах в Молдавии на участках в Гагаузии
01:21 29.09.2025 (обновлено: 01:23 29.09.2025)
Патриотический блок победил на выборах в Молдавии на участках в Гагаузии
Патриотический блок победил на выборах в Молдавии на участках в Гагаузии - РИА Новости, 29.09.2025
Патриотический блок победил на выборах в Молдавии на участках в Гагаузии
Оппозиционный Патриотический блок победил на выборах в парламент Молдавии на участках в Гагаузской автономии, набрав 82,35%, свидетельствуют данные ЦИК после... РИА Новости, 29.09.2025
в мире
молдавия
гагаузия
россия
майя санду
евгения гуцул
игорь додон
парламентские выборы в молдавии
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок победил на выборах в парламент Молдавии на участках в Гагаузской автономии, набрав 82,35%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 100% протоколов с участков.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися.Согласно данным Центризбиркома после подсчета 100% протоколов с участков в Гагаузии, там побеждает Патриотический блок с 82,35%. Оппозиционный блок "Альтернатива" получает 11,47% голосов. А правящую партию "Действие и солидарность" поддержали всего 3,19% гагаузов.Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
молдавия
гагаузия
россия
в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евгения гуцул, игорь додон, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Игорь Додон, Парламентские выборы в Молдавии
Патриотический блок победил на выборах в Молдавии на участках в Гагаузии

ЦИК Молдавии: Патриотический блок набрал 82,35% на участках в Гагаузии

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок победил на выборах в парламент Молдавии на участках в Гагаузской автономии, набрав 82,35%, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 100% протоколов с участков.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися.
Мужчина голосует на избирательном участке в посольстве Республики Молдавия в Москве на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
На участках в России успели проголосовать лишь четыре тысячи избирателей
01:00
Согласно данным Центризбиркома после подсчета 100% протоколов с участков в Гагаузии, там побеждает Патриотический блок с 82,35%. Оппозиционный блок "Альтернатива" получает 11,47% голосов. А правящую партию "Действие и солидарность" поддержали всего 3,19% гагаузов.
Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Оппозиционный блок Молдавии получил более 50% голосов в Приднестровье
00:36
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуЕвгения ГуцулИгорь ДодонПарламентские выборы в Молдавии
 
 
