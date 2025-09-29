https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045001316.html

Власти Молдавии рассматривают отмену выборов, заявил Додон

КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Власти Молдавии рассматривают любые сценарии, включая отмену выборов, чтобы защитить свои партийные интересы, заявил в Telegram-канале после объявления предварительных результатов парламентских выборов экс-президент, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон. "Власть партии "Действие и солидарность" в настоящее время пребывает в панике и раздумывает над различными предлогами, оправданиями и сценариями, выходящими за рамки закона и демократических норм. Рассматривается даже возможность отмены выборов, поскольку ПДС превратилась в авторитарный режим, категорически не желающий уступать власть", — написал Додон. По его словам, для властей голос народа не имеет значение, приоритетом остаются "исключительно интересы их партийной секты". В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы. Согласно данным Центризбиркома после подсчета 93,71% протоколов, оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набирают 49,52% внутри страны, опережая правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), у которой 44,15%Выборы в МолдавииДепутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 52 процента, выборы признали состоявшимися.По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели отмечают, что число нарушений превысило 600.Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Отданные за нее голоса учитывать не будут. Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

