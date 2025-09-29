Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии рассматривают отмену выборов, заявил Додон
01:18 29.09.2025
Власти Молдавии рассматривают отмену выборов, заявил Додон
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Власти Молдавии рассматривают любые сценарии, включая отмену выборов, чтобы защитить свои партийные интересы, заявил в Telegram-канале после объявления предварительных результатов парламентских выборов экс-президент, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон. "Власть партии "Действие и солидарность" в настоящее время пребывает в панике и раздумывает над различными предлогами, оправданиями и сценариями, выходящими за рамки закона и демократических норм. Рассматривается даже возможность отмены выборов, поскольку ПДС превратилась в авторитарный режим, категорически не желающий уступать власть", — написал Додон. По его словам, для властей голос народа не имеет значение, приоритетом остаются "исключительно интересы их партийной секты". В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы. Согласно данным Центризбиркома после подсчета 93,71% протоколов, оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набирают 49,52% внутри страны, опережая правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), у которой 44,15%Выборы в МолдавииДепутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 52 процента, выборы признали состоявшимися.По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели отмечают, что число нарушений превысило 600.Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Отданные за нее голоса учитывать не будут. Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Власти Молдавии рассматривают любые сценарии, включая отмену выборов, чтобы защитить свои партийные интересы, заявил в Telegram-канале после объявления предварительных результатов парламентских выборов экс-президент, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон.
"Власть партии "Действие и солидарность" в настоящее время пребывает в панике и раздумывает над различными предлогами, оправданиями и сценариями, выходящими за рамки закона и демократических норм. Рассматривается даже возможность отмены выборов, поскольку ПДС превратилась в авторитарный режим, категорически не желающий уступать власть", — написал Додон.
По его словам, для властей голос народа не имеет значение, приоритетом остаются "исключительно интересы их партийной секты".
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы. Согласно данным Центризбиркома после подсчета 93,71% протоколов, оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набирают 49,52% внутри страны, опережая правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС), у которой 44,15%

Выборы в Молдавии

Депутатов выбирали на четыре года. Явка превысила 52 процента, выборы признали состоявшимися.
По данным правоохранительных органов, в полицию сообщили о более чем 200 нарушениях в день голосования. При этом наблюдатели отмечают, что число нарушений превысило 600.
Парламентские выборы проходили в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.

Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.

За право попасть в парламент борются 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
  • Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
  • "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
  • Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
  • "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.
Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова". Отданные за нее голоса учитывать не будут. Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
МолдавияГагаузияРоссияИгорь ДодонМайя СандуЕвгения ГуцулНаша партия
 
 
