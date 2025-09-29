Оппозиция обвинила власти Молдавии в запугивании граждан
Политик Усатый: властям Молдавии удалось запугать граждан
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Властям Молдавии удалось запугать собственных граждан, это заметно по результатам парламентских выборов, заявил лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый, политсила которого, по предварительным подсчетам, попадает в парламент.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома после подсчета 86,68% протоколов с избирательных участков, правящая партия "Действие и солидарность" набирает 45,61% голосов, оппозиционный Патриотический блок - 27,30% голосов. Оппозиционный блок "Альтернатива" набирает 8,79%, у "Нашей партии" - 6,35%, у оппозиционной партии "Демократия дома" - 5,73% голосов.
"У нас есть те результаты, которые есть, мы ждали, что результаты будут чуть лучше, но мы благодарны за доверие. Я понимаю, что основная страшилка о том, что "евроинтеграция рухнет, идут российские танки, начнут с территории Молдавии атаковать украинскую территорию" и другие аберрации имели определенный эффект. Много граждан были напуганы. В итоге у нас есть тот результат, который есть", - заявил Усатый на брифинге.
По его словам, "Наша партия" будет работать, чтобы проанализировать результаты выборов, особенно на участках за рубежом и, при необходимости, подготовить жалобы.
"Очевидно, что мы будем в парламенте представлять людей, как обещали. Мы покажем правильную, чистую политику и сделаем все возможное, чтобы изменить жизнь в стране к лучшему. Это будет первый опыт для "Нашей партии" в парламенте, уверен, что это к лучшему для граждан", - добавил Усатый.
Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.