Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция обвинила власти Молдавии в запугивании граждан - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2044999023.html
Оппозиция обвинила власти Молдавии в запугивании граждан
Оппозиция обвинила власти Молдавии в запугивании граждан - РИА Новости, 29.09.2025
Оппозиция обвинила власти Молдавии в запугивании граждан
Властям Молдавии удалось запугать собственных граждан, это заметно по результатам парламентских выборов, заявил лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T00:40:00+03:00
2025-09-29T00:40:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
россия
ренато усатый
майя санду
евгения гуцул
наша партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911257752_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_26e33c017496010aadf09241f45019cd.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Властям Молдавии удалось запугать собственных граждан, это заметно по результатам парламентских выборов, заявил лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый, политсила которого, по предварительным подсчетам, попадает в парламент. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома после подсчета 86,68% протоколов с избирательных участков, правящая партия "Действие и солидарность" набирает 45,61% голосов, оппозиционный Патриотический блок - 27,30% голосов. Оппозиционный блок "Альтернатива" набирает 8,79%, у "Нашей партии" - 6,35%, у оппозиционной партии "Демократия дома" - 5,73% голосов. "У нас есть те результаты, которые есть, мы ждали, что результаты будут чуть лучше, но мы благодарны за доверие. Я понимаю, что основная страшилка о том, что "евроинтеграция рухнет, идут российские танки, начнут с территории Молдавии атаковать украинскую территорию" и другие аберрации имели определенный эффект. Много граждан были напуганы. В итоге у нас есть тот результат, который есть", - заявил Усатый на брифинге. По его словам, "Наша партия" будет работать, чтобы проанализировать результаты выборов, особенно на участках за рубежом и, при необходимости, подготовить жалобы. "Очевидно, что мы будем в парламенте представлять людей, как обещали. Мы покажем правильную, чистую политику и сделаем все возможное, чтобы изменить жизнь в стране к лучшему. Это будет первый опыт для "Нашей партии" в парламенте, уверен, что это к лучшему для граждан", - добавил Усатый. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
https://ria.ru/20250929/vybory-2044998808.html
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2044998364.html
молдавия
гагаузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911257752_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_7aa784e4d6ddaeaedcf14dd6d6f8a931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, россия, ренато усатый, майя санду, евгения гуцул, наша партия, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Ренато Усатый, Майя Санду, Евгения Гуцул, Наша партия, Парламентские выборы в Молдавии
Оппозиция обвинила власти Молдавии в запугивании граждан

Политик Усатый: властям Молдавии удалось запугать граждан

© Sputnik / Miroslav RotariРенато Усатый
Ренато Усатый - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ренато Усатый. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Властям Молдавии удалось запугать собственных граждан, это заметно по результатам парламентских выборов, заявил лидер оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый, политсила которого, по предварительным подсчетам, попадает в парламент.
В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома после подсчета 86,68% протоколов с избирательных участков, правящая партия "Действие и солидарность" набирает 45,61% голосов, оппозиционный Патриотический блок - 27,30% голосов. Оппозиционный блок "Альтернатива" набирает 8,79%, у "Нашей партии" - 6,35%, у оппозиционной партии "Демократия дома" - 5,73% голосов.
Гражданка голосует на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Оппозиционный блок Молдавии получил более 50% голосов в Приднестровье
00:36
"У нас есть те результаты, которые есть, мы ждали, что результаты будут чуть лучше, но мы благодарны за доверие. Я понимаю, что основная страшилка о том, что "евроинтеграция рухнет, идут российские танки, начнут с территории Молдавии атаковать украинскую территорию" и другие аберрации имели определенный эффект. Много граждан были напуганы. В итоге у нас есть тот результат, который есть", - заявил Усатый на брифинге.
По его словам, "Наша партия" будет работать, чтобы проанализировать результаты выборов, особенно на участках за рубежом и, при необходимости, подготовить жалобы.
"Очевидно, что мы будем в парламенте представлять людей, как обещали. Мы покажем правильную, чистую политику и сделаем все возможное, чтобы изменить жизнь в стране к лучшему. Это будет первый опыт для "Нашей партии" в парламенте, уверен, что это к лучшему для граждан", - добавил Усатый.
Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. В выборах приняли участие 22 конкурента - 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Изначально кандидатов было больше, однако в день выборов ЦИК аннулировал регистрацию партии "Великая Молдова", голоса, отданные за эту политсилу в течение воскресенья, будут аннулированы.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Оппозиционный блок Молдавии победил на выборах на участках в России
00:31
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияРенато УсатыйМайя СандуЕвгения ГуцулНаша партияПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала