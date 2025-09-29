Рейтинг@Mail.ru
Молдавия ужесточит режим румынской оккупации, заявили в комитете "Победа" - РИА Новости, 29.09.2025
Молдавия ужесточит режим румынской оккупации, заявили в комитете "Победа"
Молдавия ужесточит режим румынской оккупации, заявили в комитете "Победа"
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Власти Молдавии после парламентских выборов будут ужесточать режим "румынской оккупации", действуя в интересах Бухареста и Брюсселя, считает глава координационного комитета "Победа" и координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович. В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. Явка на выборах превысила 52%, они признаны состоявшимися. Согласно данным Центризбиркома, после подсчета 99,96% протоколов правящая партия "Действие и солидарность" за счет участков за рубежом набирает 50,17% голосов на парламентских выборах в Молдавии, оппозиция - 49,83%. Предварительно, кроме ПДС избирательный порог преодолели оппозиционный Патриотический блок – 24,18% голосов, блок "Альтернатива" - 7,97%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" – 5,62%. "Чуда не произошло, ПДС одержала победу. Со множеством нарушений, с использованием административного ресурса и небывалой поддержкой Европейского Союза, с цензурой, репрессиями и беззаконием. Для Молдовы это означает не просто продолжение румынской оккупации. Режим будет ужесточен, получив право на бесправие ещё на 4 года", - написал Петрович в своем Telegram-канале. По его словам, это означает, что в республике продолжится "фашизация молдавского общества", продолжится милитаризация, борьба с инакомыслием обретёт новые форматы, экономика будет целиком зависеть от европейской финансовой иглы. При этом Петрович признаёт, что ПДС придется столкнуться и с рядом проблем. Среди них рост недовольства ее политикой среди правого электората, усиления контроля со стороны еврочиновников, обострение отношений с Приднестровьем и Гагаузией и рост недовольства наседания. "Выборы в Молдавии ПДС проиграла, как и президентские выборы в году минувшем. Это может привести к появлению новых оппозиционных сил, способных смести действующую власть еще до завершения мандата. Молдавский народ к свободе пока не готов, в очередной раз передавая власть над собой оккупантам. Желание обрести свободу должно созреть и стать осознанной, а не навязанной потребностью для нашей страны", - отметил Петрович. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Также необходимо учесть, что из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов.
Заголовок открываемого материала