Полиция Молдавии распространяет слухи о протестах, заявили в оппозиции
Соцпартия Молдавии: полиция делится слухами о протестах, пугая итогами выборов
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Полиция Молдавии запугивает граждан республики, распуская слухи о протестах, которые организует оппозиция после парламентских выборов из-за нарушений и фальсификаций, заявили РИА Новости в пресс-службе Соцпартии, входящей в оппозиционный патриотический блок.
В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
"Мы решительно отвергаем эти инсинуации. Наши действия никогда не были оплачены и не организовывались по принципу "нанимания людей". Клевета, распространяемая правящим режимом, — это лишь попытка дискредитировать народное недовольство. Подобные истории выдумывают власти, которые не способны выиграть выборы честным путем — без устранения конкурентов, без тюремных приговоров лидерам оппозиции и без погружения общества в атмосферу страха", - заявили в пресс-службе.
Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств.
Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.