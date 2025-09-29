Рейтинг@Mail.ru
12:10 29.09.2025
Полиция Молдавии распространяет слухи о протестах, заявили в оппозиции
КИШИНЕВ, 29 сен - РИА Новости. Полиция Молдавии запугивает граждан республики, распуская слухи о протестах, которые организует оппозиция после парламентских выборов из-за нарушений и фальсификаций, заявили РИА Новости в пресс-службе Соцпартии, входящей в оппозиционный патриотический блок. В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, в парламент проходят пять политических сил. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), предварительно, потеряла девять мест и получает 54 депутатских мандата, оппозиция - 47. При этом победа правящей партии обеспечена за счет голосования на зарубежных участках. Кроме того, режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. "Мы решительно отвергаем эти инсинуации. Наши действия никогда не были оплачены и не организовывались по принципу "нанимания людей". Клевета, распространяемая правящим режимом, — это лишь попытка дискредитировать народное недовольство. Подобные истории выдумывают власти, которые не способны выиграть выборы честным путем — без устранения конкурентов, без тюремных приговоров лидерам оппозиции и без погружения общества в атмосферу страха", - заявили в пресс-службе. Власти Молдавии на этих выборах открыли для жителей Приднестровья втрое меньше участков, чем раньше - только 12. Из 270 тысяч граждан Молдавии проживающих на территории Приднестровья, добраться до избирательных участков смогли всего чуть более 12 тысяч человек. МИД Приднестровья также заявил, что власти Молдавии в день выборов устраивали препятствия для голосования жителям ПМР. На пограничных мостах через Днестр со стороны Молдавии были организованы искусственные заторы, установлены физические заграждения, массово применяются избыточные индивидуальные проверки граждан и транспортных средств. Экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон заявил о фальсификации на зарубежных участках, отметив, что оппозиция выиграла выборы внутри страны. Он намерен отстаивать эту победу на мирном протесте, который запланирован в центре Кишинева на 29 сентября. Додон пригласил все оппозиционные партии поддержать эту акцию.
© Sputnik / Родион ПрокаАвтомобили полиции и пожарной службы в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Автомобили полиции и пожарной службы в Кишиневе. Архивное фото
Эксперт прокомментировал результаты парламентских выборов в Молдавии
Вчера, 10:16
 
В миреМолдавияДнестрКишиневИгорь ДодонМайя СандуПарламентские выборы в Молдавии
 
 
