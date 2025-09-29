https://ria.ru/20250929/mo-2045084453.html
Группировка "Днепр" уничтожила за сутки до 70 украинских военнослужащих
Группировка "Днепр" уничтожила за сутки до 70 украинских военнослужащих - РИА Новости, 29.09.2025
Группировка "Днепр" уничтожила за сутки до 70 украинских военнослужащих
Украинские войска в зоне действия группировки "Днепр" потеряли за сутки до 70 украинских военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ,... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска в зоне действия группировки "Днепр" потеряли за сутки до 70 украинских военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Садовое и Веселое Херсонской области."Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
