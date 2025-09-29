https://ria.ru/20250929/mizulina-2045042547.html

Мизулина рассказала школьникам про платформу MAX

2025-09-29T10:14:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в рамках урока "Разговоры о важном" рассказала российским школьникам про национальный мессенджер Max, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами уроков. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Россия уже какое-то время строит активно собственные технологии. В современных реалиях, когда информация, когда интернет становятся средством в ходе военных действий, важно, чтобы наша страна обладала всем спектром технологий, чтобы мы имели все свои и были полностью независимы от внешней ситуации", - сказала Мизулина. Она также добавила, что создала канал в новом национальном мессенджере. "Как говорят разработчики, Max будет полностью подтверждать личность человека и заменять водительские права. И можно будет показывать Max, когда вы приходите в МФЦ. То есть это упрощает еще больше нашу с вами жизнь, дает новые возможности, новые технологии", - заключила глава Лиги безопасного интернета. "Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий называется развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, историческое просвещение. В этот понедельник, 29 сентября, урок был посвящен цифровому суверенитету страны.

2025

Варвара Скокшина

