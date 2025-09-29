Рейтинг@Mail.ru
Мизулина рассказала школьникам про платформу MAX - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 29.09.2025 (обновлено: 10:19 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/mizulina-2045042547.html
Мизулина рассказала школьникам про платформу MAX
Мизулина рассказала школьникам про платформу MAX - РИА Новости, 29.09.2025
Мизулина рассказала школьникам про платформу MAX
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в рамках урока "Разговоры о важном" рассказала российским школьникам про национальный мессенджер Max,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T10:14:00+03:00
2025-09-29T10:19:00+03:00
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
технологии
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963685577_0:86:2560:1526_1920x0_80_0_0_8d231befab17d330c8275d437940b780.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в рамках урока "Разговоры о важном" рассказала российским школьникам про национальный мессенджер Max, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами уроков. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"Россия уже какое-то время строит активно собственные технологии. В современных реалиях, когда информация, когда интернет становятся средством в ходе военных действий, важно, чтобы наша страна обладала всем спектром технологий, чтобы мы имели все свои и были полностью независимы от внешней ситуации", - сказала Мизулина. Она также добавила, что создала канал в новом национальном мессенджере. "Как говорят разработчики, Max будет полностью подтверждать личность человека и заменять водительские права. И можно будет показывать Max, когда вы приходите в МФЦ. То есть это упрощает еще больше нашу с вами жизнь, дает новые возможности, новые технологии", - заключила глава Лиги безопасного интернета. "Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий называется развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, историческое просвещение. В этот понедельник, 29 сентября, урок был посвящен цифровому суверенитету страны.
https://ria.ru/20250923/max-2043734520.html
https://ria.ru/20250208/mizulina-1998120617.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963685577_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_6f7a31c5189dfca9db36a802b3e74c6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатерина мизулина, лига безопасного интернета, технологии, мессенджер max
Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Технологии, Мессенджер Max
Мизулина рассказала школьникам про платформу MAX

Мизулина во время "Разговоров о важном" рассказала школьникам про платформу MAX

© РИА НовостиЕкатерина Мизулина
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости
Екатерина Мизулина . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в рамках урока "Разговоры о важном" рассказала российским школьникам про национальный мессенджер Max, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами уроков.
Подпишитесь на канал РИА Новости>>>
"Россия уже какое-то время строит активно собственные технологии. В современных реалиях, когда информация, когда интернет становятся средством в ходе военных действий, важно, чтобы наша страна обладала всем спектром технологий, чтобы мы имели все свои и были полностью независимы от внешней ситуации", - сказала Мизулина.
Она также добавила, что создала канал в новом национальном мессенджере.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Россияне смогут подтвердить возраст с помощью цифрового ID на платформе Max
23 сентября, 13:23
"Как говорят разработчики, Max будет полностью подтверждать личность человека и заменять водительские права. И можно будет показывать Max, когда вы приходите в МФЦ. То есть это упрощает еще больше нашу с вами жизнь, дает новые возможности, новые технологии", - заключила глава Лиги безопасного интернета.
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий называется развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, историческое просвещение.
В этот понедельник, 29 сентября, урок был посвящен цифровому суверенитету страны.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Мизулина дала совет молодым блогерам
8 февраля, 10:48
 
Екатерина МизулинаЛига безопасного интернетаТехнологииМессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала