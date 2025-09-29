Мизулина рассказала школьникам про платформу MAX
Мизулина во время "Разговоров о важном" рассказала школьникам про платформу MAX
Екатерина Мизулина . Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в рамках урока "Разговоры о важном" рассказала российским школьникам про национальный мессенджер Max, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами уроков.
"Россия уже какое-то время строит активно собственные технологии. В современных реалиях, когда информация, когда интернет становятся средством в ходе военных действий, важно, чтобы наша страна обладала всем спектром технологий, чтобы мы имели все свои и были полностью независимы от внешней ситуации", - сказала Мизулина.
Она также добавила, что создала канал в новом национальном мессенджере.
"Как говорят разработчики, Max будет полностью подтверждать личность человека и заменять водительские права. И можно будет показывать Max, когда вы приходите в МФЦ. То есть это упрощает еще больше нашу с вами жизнь, дает новые возможности, новые технологии", - заключила глава Лиги безопасного интернета.
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий называется развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, историческое просвещение.
В этот понедельник, 29 сентября, урок был посвящен цифровому суверенитету страны.
