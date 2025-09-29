https://ria.ru/20250929/mishustin-2045220774.html
Мишустин рассказал о разработках лекарств для лечения рака крови
Мишустин рассказал о разработках лекарств для лечения рака крови - РИА Новости, 29.09.2025
Мишустин рассказал о разработках лекарств для лечения рака крови
Российские лекарства для лечения рака крови, а также против опухолей находятся на финальной стадии разработки, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T18:35:00+03:00
2025-09-29T18:35:00+03:00
2025-09-29T18:35:00+03:00
здоровье - общество
россия
минск
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041978050_0:68:2905:1702_1920x0_80_0_0_039daf0a9ebb508344da60c709486e6e.jpg
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Российские лекарства для лечения рака крови, а также против опухолей находятся на финальной стадии разработки, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии Иннопром "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске, российский премьер отметил неплохие результаты в отечественной фармацевтической промышленности. Он упомянул, что российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии. "На финальной стадии разработки находятся и другие передовые лекарства - для лечения и рака крови, а также против опухолей", - заявил Мишустин.
https://ria.ru/20250929/nauka-2044246649.html
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041978050_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eefe85cbba437de4ee5af92f574bd2e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, минск, михаил мишустин
Здоровье - Общество, Россия, Минск, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о разработках лекарств для лечения рака крови
Мишустин: лекарства для лечения рака крови находятся на финальной стадии