Мишустин рассказал о разработках лекарств для лечения рака крови

МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Российские лекарства для лечения рака крови, а также против опухолей находятся на финальной стадии разработки, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии Иннопром "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в Минске, российский премьер отметил неплохие результаты в отечественной фармацевтической промышленности. Он упомянул, что российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии. "На финальной стадии разработки находятся и другие передовые лекарства - для лечения и рака крови, а также против опухолей", - заявил Мишустин.

