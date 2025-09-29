Рейтинг@Mail.ru
На "Иннопроме" показали маску с росписями участников операции "Поток-3"
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 29.09.2025 (обновлено: 14:24 29.09.2025)
На "Иннопроме" показали маску с росписями участников операции "Поток-3"
Спасательная маска с росписями участников операции "Поток-3" по освобождению города Суджи в Курской области представлена на стенде Луганской Народной Республики
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Спасательная маска с росписями участников операции "Поток-3" по освобождению города Суджи в Курской области представлена на стенде Луганской Народной Республики на международной промышленной выставке "Иннопром" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. Российские военнослужащие для освобождения Суджи совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. При этом они использовали спасательные маски луганского предприятия "Озон", производящего спасательное оборудование. "Эта маска, в которой ребята участвовали в операции "Поток". Здесь и фотография Курской трубы. Маска с росписью этих ребят, которые именно проходили по Курской трубе. Использовали наше оборудование "Озон", - сообщил РИА Новости первый правительства ЛНР Юрий Говтвин. Исполнительный директор предприятия "Озон" Владимир Моисеев рассказал РИА Новости, что подобные маски используют шахтеры. "Мы занимаемся изготовлением горно-спасательного противопожарного оборудования. Работали и в Московской области в Орехово-Зуево. И уже два года мы в Луганске по договору аренды взяли проект по восстановлению брошенного прежними собственниками с Украины завода "Горизонт", который тоже работал в этой отрасли. И сейчас на площадях в городе Луганске запустили изготовление аппаратов искусственной вентиляции легких ГС-10. изолирующих респираторов, четырехчасового и двухчасового действия" - сказал Моисеев. По его словам, оборудование для вентиляции легких является именно горно-спасательным и используется при ликвидации чрезвычайных ситуаций, при оказании первой помощи пострадавшим, для вывода их из-под земли. "Наше оборудование участвовало в операции "Поток" по выходу через трубу в Суджу наших бойцов", - сказал Моисеев. По его словам, такое оборудование обязаны иметь горноспасатели. чтобы они могли своевременно и быстро оперативно и качественно оказать первую помощь при чрезвычайных ситуациях. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Проведенная в марте ВС РФ операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.
2025
На "Иннопроме" показали маску с росписями участников операции "Поток-3"

На "Иннопроме" показали маску с росписями бойцов, освобождавших Суджу

Спасательная маска с росписями участников операции "Поток-3" по освобождению города Суджи в Курской области на стенде ЛНР на международной промышленной выставке "Иннопром" в Минске
Спасательная маска с росписями участников операции Поток-3 по освобождению города Суджи в Курской области на стенде ЛНР на международной промышленной выставке Иннопром в Минске - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости
Спасательная маска с росписями участников операции "Поток-3" по освобождению города Суджи в Курской области на стенде ЛНР на международной промышленной выставке "Иннопром" в Минске
МИНСК, 29 сен – РИА Новости. Спасательная маска с росписями участников операции "Поток-3" по освобождению города Суджи в Курской области представлена на стенде Луганской Народной Республики на международной промышленной выставке "Иннопром" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Российские военнослужащие для освобождения Суджи совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. При этом они использовали спасательные маски луганского предприятия "Озон", производящего спасательное оборудование.
Арт-объект в виде фрагмента трубы в Курске - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Курске после операции "Поток" установили арт-объект в виде трубы
11 апреля, 20:43
"Эта маска, в которой ребята участвовали в операции "Поток". Здесь и фотография Курской трубы. Маска с росписью этих ребят, которые именно проходили по Курской трубе. Использовали наше оборудование "Озон", - сообщил РИА Новости первый правительства ЛНР Юрий Говтвин.
Исполнительный директор предприятия "Озон" Владимир Моисеев рассказал РИА Новости, что подобные маски используют шахтеры. "Мы занимаемся изготовлением горно-спасательного противопожарного оборудования. Работали и в Московской области в Орехово-Зуево. И уже два года мы в Луганске по договору аренды взяли проект по восстановлению брошенного прежними собственниками с Украины завода "Горизонт", который тоже работал в этой отрасли. И сейчас на площадях в городе Луганске запустили изготовление аппаратов искусственной вентиляции легких ГС-10. изолирующих респираторов, четырехчасового и двухчасового действия" - сказал Моисеев.
По его словам, оборудование для вентиляции легких является именно горно-спасательным и используется при ликвидации чрезвычайных ситуаций, при оказании первой помощи пострадавшим, для вывода их из-под земли. "Наше оборудование участвовало в операции "Поток" по выходу через трубу в Суджу наших бойцов", - сказал Моисеев. По его словам, такое оборудование обязаны иметь горноспасатели. чтобы они могли своевременно и быстро оперативно и качественно оказать первую помощь при чрезвычайных ситуациях.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Проведенная в марте ВС РФ операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.
Выставка личных вещей бойцов, использовавшихся во время операции Поток - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Курске открылась выставка с личными вещами участников операции "Поток"
13 апреля, 17:16
 
